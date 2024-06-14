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DeepState: окупанти захопили село поблизу Авдіївки (мапа)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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DeepState: окупанти захопили село поблизу Авдіївки (мапа)
За даними аналітиків, російські війська захопили Новопокровське за 15 км на північний захід від Авдіївки
фото: EPA/UPG (ілюстративне)

Росіяни знову стрімко наступають на сході

Російські окупанти захопили село Новопокровське на захід від Авдіївки Донецької області та просунувся біля Роздолівки. Про це повідомили аналітики DeepState.

Експерт Bild із аналізу відкритих даних Юліан Рьопке також поінформував про захоплення Новопокровського.

«Російські війська захопили Новопокровське за 15 км на північний захід від Авдіївки. Росіяни знову швидко наступають, захоплюючи село за селом на Донеччині (1-3 на тиждень). Попри всі розмови, українські сили не знаходять способу їх зупинити. Поки що», – сказав журналіст.

Як зазначається, російські війська наступали на Новопокровське зі сходу після прориву української лінії оборони Бердичі – Семенівка – Орлівка – Тоненьке, а також із північного сходу, розширюючи плацдарм навколо Очеретиного.

Відомо, що до війни у Новопокровському жили близько 60 людей.

DeepState: окупанти захопили село поблизу Авдіївки (мапа) фото 1
мапа: deepstate
DeepState: окупанти захопили село поблизу Авдіївки (мапа) фото 2
мапа: deepstate

Нагадаємо, що противник продовжує ведення активних наступальних дій різної інтенсивності фактично по всьому фронту, основні зусилля зосереджуючи на Покровському та Курахівському напрямках

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Теги: війна Донеччина Авдіївка село окупація

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