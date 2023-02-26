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Повітряні сили розповіли, скільки знищили ворожих ракет та дронів-камікадзе

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Повітряні сили розповіли, скільки знищили ворожих ракет та дронів-камікадзе
Фото: mil.in.ua

Українські сили протиповітряної оборони очікують отримання зенітних ракетних комплексів Patriot і SAMP/T-Mamba

Українські захисники з вересня 2022 року знищили понад 650 крилатих ракет та понад 610 дронів-камікадзе, якими російські військові били по території України. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, пише Армія Inform.

«Ми отримали зенітні ракетні комплекси NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенітні САУ Gepard та інші системи, що ефективно працюють на нашу перемогу. Тільки з 11 вересня 2022 року знищено понад 650 крилатих ракет окупантів і понад 610 іранських ударних дронів», – заявив Олещук.

За словами командувача Повітряних сил ЗСУ, українські сили протиповітряної оборони очікують отримання зенітних ракетних комплексів Patriot і SAMP/T-MAMBA, які незабаром стануть на захист українського неба.

Зазначається, що зараз, зазнававши серйозних втрат в авіаційній техніці, а на сьогодні, за даними Генштабу ЗСУ, це 300 літаків та 287 вертольотів, ворожа авіація намагається не заходити у зону дії української ППО та уникає прямого контакту з українськими винищувачами.

Нагадаємо, що в Київській області 23 лютого протиповітряна оборона збила російський розвідувальний безпілотник.

До слова, Повітряні сили показали, як захищають українське небо

Теги: авіація армія військові безпілотник

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