Кличко з міністром оборони Німеччини відвідали полігон, де тренуються українські військові (фото)
На фото видно танки Leopard, на постачання яких очікує Україна
Боксер Володимир Кличко разом з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом відвідали базу, де проходять тренування українських військових. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
«Володимир, разом з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, побував на полігоні в Німеччині, де зараз тренуються і опановують навички управління новою зброєю українські бійці», – повідомив Кличко.
Він також опублікував серію фотографій, на яких видно танки Leopard, на постачання яких очікує Україна.
Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся в Києві з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом та повідомив, що рішення щодо постачання Україні озброєння будуть ухвалюватися оперативніше. Також повідомлялося, що мер Києва нагородив учасників Революції Гідності та родини загиблих Героїв.
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