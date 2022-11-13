Вдале полювання: 20-річний десантник «приземлив» російський безпілотник

«Орлан» програв бій «Кельту»

Студент факультету лісового господарства, який зараз служить у ДШВ, влучним пострілом збив черговий російський БПЛА «Орлан-10», повідомило Міністерство оборони України у Telegram.

«️Хлопцю трохи більше 20 років, він навчався на факультеті лісового господарства в одному з українських вишів. Проте, на горе росіянам, навесні цього року "Кельт" пройшов курси з керування ПЗРК за кордоном, і тепер не дає спокою ворогам. Дивіться свіже відео, на якому наш воїн збиває високошвидкісною ракетою Starstreak черговий "Орлан"», – йдеться у дописі.

У Міноборони повідомили, що на рахунку сержанта зенітного ракетно-артилерійського дивізіону Житомирської бригади ДШВ вже більше 15 збитих "Орланів" та два гелікоптери Ка-52.

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«️Коли на полювання виходить воїн-зенітник 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України на псевдо "Кельт", росіянам марно сподіватися, що вони побачать знов свої безпілотники чи гелікоптери», – наголошують у міністерстві.

Як повідомлялося, 9 листопада, після опівночі, окупанти атакували Україну із тимчасово окупованої території Запорізької області ударними БпЛА Shahed-136. Повітряним сили ЗСУ вдалося збити п'ять «Шахедів» та «Орлан».