На ринку в селищі під Києвом серйозна пожежа (фото, відео)

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За попередніми даними, займання сталося в кондитерському магазині

У селище Коцюбинське, що під Києвом, сталася пожежа на ринку біля залізничної станції.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

За даними dtp.kiev.ua, загорання сталося в кондитерському магазині.

На місці працюють рятувальники ДСНС.

Пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області інформує, що повідомлення про загорання торговельного павільйону на площі 60 кв. м надійшла о 13:35. Існувала загроза розповсюдження на поряд розташовані магазини.

Пожежу було локалізовано о 14:40.

Триває ліквідація.

Як повідомлялося, нещодавно у Дарницькому районі Києва горів мікроавтобус Mercedes-Benz 208D, який був переобладнаний під автомобіль для продажу кави.