На ринку в селищі під Києвом серйозна пожежа (фото, відео)
За попередніми даними, займання сталося в кондитерському магазині
У селище Коцюбинське, що під Києвом, сталася пожежа на ринку біля залізничної станції.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
За даними dtp.kiev.ua, загорання сталося в кондитерському магазині.
На місці працюють рятувальники ДСНС.
Пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області інформує, що повідомлення про загорання торговельного павільйону на площі 60 кв. м надійшла о 13:35. Існувала загроза розповсюдження на поряд розташовані магазини.
Пожежу було локалізовано о 14:40.
Триває ліквідація.
Як повідомлялося, нещодавно у Дарницькому районі Києва горів мікроавтобус Mercedes-Benz 208D, який був переобладнаний під автомобіль для продажу кави.