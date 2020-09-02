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    На ринку в селищі під Києвом серйозна пожежа (фото, відео)

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    На ринку в селищі під Києвом серйозна пожежа (фото, відео)
    На ринку в селищі під Києвом серйозна пожежа (фото, відео)
    На ринку в селищі під Києвом серйозна пожежа (фото, відео)
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    За попередніми даними, займання сталося в кондитерському магазині

    У селище Коцюбинське, що під Києвом, сталася пожежа на ринку біля залізничної станції.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    За даними dtp.kiev.ua, загорання сталося в кондитерському магазині.

    На місці працюють рятувальники ДСНС.

    Пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області інформує, що повідомлення про загорання торговельного павільйону на площі 60 кв. м надійшла о 13:35. Існувала загроза розповсюдження на поряд розташовані магазини.

    Пожежу було локалізовано о 14:40.

    Триває ліквідація.

    Як повідомлялося, нещодавно у Дарницькому районі Києва горів мікроавтобус Mercedes-Benz 208D, який був переобладнаний під автомобіль для продажу кави. 

    пожежа ДСНС Київщина рятувальники
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