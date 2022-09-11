ППО збили російську ракету над Дніпропетровщиною

Українські сили Протиповітряної оборони збили ракету над Дніпропетровщиною

Українські сили Протиповітряної оборони збили ракету над Дніпропетровщиною, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

«У нас день продовжується хорошими новинами… Наші захисники збили над Дніпропетровщиною ворожу ракету. Дякую нашій ППО», – написав він.

Відомо, що вночі ворог поцілив по Дніпровському та Нікопольському районах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Дніпропетровщина вночі зазнала обстрілів та руйнувань, є поранені.