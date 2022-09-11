ППО збили російську ракету над Дніпропетровщиною
Українські сили Протиповітряної оборони збили ракету над Дніпропетровщиною
Українські сили Протиповітряної оборони збили ракету над Дніпропетровщиною, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
«У нас день продовжується хорошими новинами… Наші захисники збили над Дніпропетровщиною ворожу ракету. Дякую нашій ППО», – написав він.
Відомо, що вночі ворог поцілив по Дніпровському та Нікопольському районах.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Дніпропетровщина вночі зазнала обстрілів та руйнувань, є поранені.
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