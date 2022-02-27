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    Події в Україні

    Працівники врятували із палаючої нафтобази у Василькові вагони з пальним (відео)

    Окупанти влучили ракетою у нафтобазу - Працівники врятували із палаючої нафтобази у Василькові вагони з пальним (відео)
    Окупанти влучили ракетою у нафтобазу
    фото з відкритих джерел

    Його вивезли за лічені хвилини після удару російською ракетою

    Співробітникам нафтобази у Василькові вдалося врятувати 15 вагонів із дизельним пальним та 8 вагонів із газом. Його вивезли за лічені хвилини після удару російською ракетою, попри палаючі резервуари. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

    «Цим пальним KLO зможе заправляти ЗСУ, тероборону, медиків, Київенерго, Київпастранс та інших, хто не дає Києву впасти та «тримає небо», – ідеться у повідомленні.

    «Російська ракето, іди…», – додали у Міноборони.

    Нагадаємо, російська армія в ніч на неділю завдала ракетного удару по Василькову неподалік Києва, внаслідок чого виникла пожежа на нафтобазі.

    Як повідомляв «Главком», вранці 26 лютого Васильківський міський голова Наталія Баласинович розповіла, що після запеклих нічних боїв з російським окупантом місто Васильків контролюється українською армією. Про це вона сказала у ранішньому коментарі «1+1», повідомляє «Главком».

    «Можна сказати, що у Василькові тихо і ця страшна ніч підійшла до кінця. З вечора (25 лютого «Главком») почався ракетний обстріл наших військових частин та аеродрому. Протягом вечора і ночі у Василькові висаджувався парашутами ворожий десант. Вони сідали на полях і в лісах деяких населених пунктах, що входять до громади. Мешканці одразу сповіщали про цих десантників», – зазначила Баласинович.

    За її словами, найважчою була ситуація на центральній вулиці Декабристів у Василькові, де дислокується 40 бригада.

    «Вся вулиця палала. Я дякую нашій територіальні обороні за добру підготовку. У місті ми облаштували блок-пости, щоб зупиняти ворога. На підмогу зі столиці прибули Збройні сили, і після тривалих боїв з великою кількістю поранених та загиблих Васильків ніхто нікому не віддав», – заявила мер міста.

    Теги: пожежа ЗСУ Міноборони армія Київенерго обстріл мер вулиця Київпастранс місто Васильків KLO
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    Працівники врятували із палаючої нафтобази у Василькові вагони з пальним (відео)