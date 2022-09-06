Правоохоронці оголосили підозру заступниці Сальдо

«Заступницею» виявилась мешканка Донецької області

Правоохоронці повідомили про підозру так званій «заступниці голови Херсонської військово-цивільної адміністрації». Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«Заступницею» виявилась мешканка Донецької області. В її «обов’язки» за даними слідства входила соціальна політика та цифровізація.

Також «заступниця» забезпечувала запуск російських радіостанцій та мобільних операторів, відкриття «нових» відділень Пенсійного фонду, пошти і Центру зайнятості для залучення місцевого населення до роботи під прапором Росії.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури їй заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, правоохоронці наклали арешт на активи компанії колаборанта Сальдо. Також, правоохоронці наклали арешт на активи компанії колаборанта Сальдо. 7 серпня ЗМІ повідомили про отруєння херсонського гауляйтера Володимира Сальдо. Повідомлялося, що Сальдо було перевезено до окупованого Криму, де йому стало гірше і його підключили до апарату ШВЛ і ввели в кому, пізніше було прийнято рішення доставити колаборанта до Москви для лікування водної з місцевих клінік.