Правоохоронці затримали на корупції голову суду з Кіровоградщини (фото)

Посадовця вдалося задокументувати «на гарячому» під час одержання хабара

Служба безпеки спільно з Національним антикорупційним бюро ліквідували корупційну схему в Олександрівському районному суді Кіровоградської області. На одержанні неправомірної вигоди викрито голову цього суду, повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисник налагодив системний механізм «обходу» норм закону для правопорушників, у зв’язку з чим і потрапив у поле зору правоохоронців.

Його вдалося задокументувати «на гарячому» – під час одержання хабара. Посадовець обіцяв громадянину, на якого чекав суд за водіння автомобіля у стані алкогольного сп’яніння, за гроші уникнути передбаченої законом відповідальності.

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Наразі судді-хабарнику планується повідомлення про підозру за ч.3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди).

Триває слідство для з’ясування усіх обставин та причетних осіб. Виявлення протиправного механізму відбувалося за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нагадаємо, у результаті багатоетапних слідчо-оперативних дій Служби безпеки України повідомлено про підозру у державній зраді тимчасово виконуючому обов’язки начальника Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Наразі затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.