Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Правоохоронці затримали на корупції голову суду з Кіровоградщини (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Правоохоронці затримали на корупції голову суду з Кіровоградщини (фото)
фото: пресслужба СБУ

Посадовця вдалося задокументувати «на гарячому» під час одержання хабара

Служба безпеки спільно з Національним антикорупційним бюро ліквідували корупційну схему в Олександрівському районному суді Кіровоградської області.  На одержанні неправомірної вигоди викрито голову цього суду, повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисник налагодив системний механізм «обходу» норм закону для правопорушників, у зв’язку з чим і потрапив у поле зору правоохоронців. 

Його вдалося задокументувати «на гарячому» – під час одержання хабара. Посадовець обіцяв громадянину, на якого чекав суд за водіння автомобіля у стані алкогольного сп’яніння, за гроші уникнути передбаченої законом відповідальності.

4 фото
На весь екран

Наразі судді-хабарнику планується повідомлення про підозру за ч.3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди).

Триває слідство для з’ясування усіх обставин та причетних осіб. Виявлення протиправного механізму відбувалося за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нагадаємо, у результаті багатоетапних слідчо-оперативних дій Служби безпеки України повідомлено про підозру у державній зраді тимчасово виконуючому обов’язки начальника Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Наразі затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Теги: Київ суд СБУ Кіровоградщина

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворожі поплічники брали участь у патрулюванні території одного з місцевих житлових комплексів
Співпрацювали з РФ під час окупації Київщини: СБУ викрило злочинне угруповання
Сьогодні, 12:30
У березні-квітні 2022 року Апті Алаудінов брав участь в боях на території України
СБУ оголосила підозру соратнику Кадирова, який воював на Луганщині
Вчора, 17:00
Учасниками злочинної групи виявились мешканці столиці віком 35-45 років
Координували наступ окупантів на Київ: СБУ викрила агентів РФ
Вчора, 10:40

Події в Україні

Правоохоронці затримали на корупції голову суду з Кіровоградщини (фото)
Правоохоронці затримали на корупції голову суду з Кіровоградщини (фото)
У Запоріжжі чутні вибухи 
У Запоріжжі чутні вибухи 
На ворожих складах в окупованому Мелітополі прогриміли вибухи
На ворожих складах в окупованому Мелітополі прогриміли вибухи
Рашисти гатили з «Ураганів » по Дніпропетровщині: поранена жінка
Рашисти гатили з «Ураганів » по Дніпропетровщині: поранена жінка
ЗСУ вдарили по мосту Каховської ГЕС: фото наслідків
ЗСУ вдарили по мосту Каховської ГЕС: фото наслідків
Росія почала виводити з Криму частину бойової авіації – ЗМІ
Росія почала виводити з Криму частину бойової авіації – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
356K
Рішення Путіна божевільні: експерт спрогнозував терміни ганебної поразки РФ
82K
Путінський улюбленець Міхалков пояснив, чому українська мова для Росії – катастрофа
70K
Чи піде Путін на повну мобілізацію? Аналітики ISW дали відповідь
45K
У кількох областях прогриміли вибухи
27K
«Мішки для трупів купіть». Міноборони покепкувало з указу Путіна про збільшення армії
17K
Скандал з ходою московської церкви: Тернопільська облрада звернулась до парламенту

Новини

Литва купить безпілотники-камікадзе для ЗСУ 
Сьогодні, 20:59
Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: The Wall Street Journal дізнався дату 
Сьогодні, 20:29
В Україну прибула перша партія листів від військовополонених
Сьогодні, 20:21
Російський опозиціонер пояснив, чому в оточенні Путіна нема жодної притомної людини 
Сьогодні, 19:54
Окупанти хочуть спровокувати аварію на Запорізькій АЕС з викидом радіації – «Енергоатом»
Сьогодні, 18:49
Якими є головні проблеми російської армії: дані The Economist
Сьогодні, 17:25

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту