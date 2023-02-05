Болгарський політик навів докази того, що Софія таємно допомагала Києву під час війни

«Наш експорт протягом останнього року різко зріс... Не важко здогадатись, звідки така різниця»

У листопаді минулого року Болгарія офіційно приєдналась до країн, які надають Україні військову допомогу, а в грудні вже розпочала передачу зброї. Цього місяця німецька газета Welt опублікувала матеріал, з якого випливає, що Софія почала допомагати нам зброєю ще на початкових етапах війни, проте ніде цього не афішувала. Як розповів у інтерв’ю «Главкому» депутат партії «Громадяни за європейський розвиток Болгарії», голова парламентського комітету з оборони Хрісто Гаджев, Болгарія мала і має можливість надавати Україні військову допомогу. У часи Організації Варшавського договору основним завданням країни було виробництво боєприпасів. Як результат, Болгарія стала найбільшим виробником радянських боєприпасів за межами Радянського Союзу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Тодішня влада казала, що Болгарія нічого не передає Україні. Хоча, насправді, болгарські виробники озброєнь та приватні фірми таємно і через посередників активно постачали до України озброєння і боєприпаси. Хто цікавився цим питанням, міг побачити, що наш експорт протягом останнього року різко зріс: за весь 2021 рік він становив 0,5 млрд. євро, а лише за п’ять перших місяців війни – понад 1 млрд. євро. Не важко здогадатись, звідки така різниця», – розповів політик.

За словами Хрісто Гаджева, рішення, яке прийняв парламент Болгарії, передбачає, що військова допомога Україні не буде разовим актом. Вона буде розподілена на декілька траншів, які будуть узгоджуватись з українською стороною. Передача першого вже розпочалась. 23 грудня міжурядовий договір між Болгарією і Україною вступив в дію і наразі триває його логістичне забезпечення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це пряма допомога, без посередників, яка використовує наявні в держави запаси озброєння і боєприпасів і передається болгарським урядом українському. У той же час, державні виробники озброєнь та приватні фірми продовжують постачати в Україну свою продукцію. Хоча, добре було б, щоб вони робили це напряму і без посередників. Тому, загалом, можу сказати, що Україна наразі отримує від Болгарії серйозну військову допомогу», – сказав болгарський депутат.

Нагадаємо, Кремль розробив план здійснення державного перевороту в Болгарії у 2016 році, який вдалося зірвати після превентивного арешту його учасників.

До слова, раніше експрем’єр Болгарії пояснив, як його країна впливає на хід війни України з Росією.