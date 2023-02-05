Головна Країна Політика
search button user button menu button

Болгарський політик навів докази того, що Софія таємно допомагала Києву під час війни

Надія Карбунар
glavcom.ua
Болгарський політик навів докази того, що Софія таємно допомагала Києву під час війни
Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков та президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві
фото: Офіс президента

«Наш експорт протягом останнього року різко зріс... Не важко здогадатись, звідки така різниця»

У листопаді минулого року Болгарія офіційно приєдналась до країн, які надають Україні військову допомогу, а в грудні вже розпочала передачу зброї. Цього місяця німецька газета Welt опублікувала матеріал, з якого випливає, що Софія почала допомагати нам зброєю ще на початкових етапах війни, проте ніде цього не афішувала. Як розповів у інтерв’ю «Главкому» депутат партії «Громадяни за європейський розвиток Болгарії», голова парламентського комітету з оборони Хрісто Гаджев, Болгарія мала і має можливість надавати Україні військову допомогу. У часи Організації Варшавського договору основним завданням країни було виробництво боєприпасів. Як результат, Болгарія стала найбільшим виробником радянських боєприпасів за межами Радянського Союзу.

«Тодішня влада казала, що Болгарія нічого не передає Україні. Хоча, насправді, болгарські виробники озброєнь та приватні фірми таємно і через посередників активно постачали до України озброєння і боєприпаси. Хто цікавився цим питанням, міг побачити, що наш експорт протягом останнього року різко зріс: за весь 2021 рік він становив 0,5 млрд. євро, а лише за п’ять перших місяців війни – понад 1 млрд. євро. Не важко здогадатись, звідки така різниця», – розповів політик.

За словами Хрісто Гаджева, рішення, яке прийняв парламент Болгарії, передбачає, що військова допомога Україні не буде разовим актом. Вона буде розподілена на декілька траншів, які будуть узгоджуватись з українською стороною. Передача першого вже розпочалась. 23 грудня міжурядовий договір між Болгарією і Україною вступив в дію і наразі триває його логістичне забезпечення.

«Це пряма допомога, без посередників, яка використовує наявні в держави запаси озброєння і боєприпасів і передається болгарським урядом українському. У той же час, державні виробники озброєнь та приватні фірми продовжують постачати в Україну свою продукцію. Хоча, добре було б, щоб вони робили це напряму і без посередників. Тому, загалом, можу сказати, що Україна наразі отримує від Болгарії серйозну військову допомогу», – сказав болгарський депутат.

Нагадаємо, Кремль розробив план здійснення державного перевороту в Болгарії у 2016 році, який вдалося зірвати після превентивного арешту його учасників.

До слова, раніше експрем’єр Болгарії пояснив, як його країна впливає на хід війни України з Росією.

Читайте також:

Теги: парламент експорт Софія партії Болгарія Україна боєприпаси озброєння влада депутат

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Болгарія з початку війни надала Україні допомоги на $243 млн
Від початку війни Болгарія передала ЗСУ допомоги майже на $250 млн
21 грудня, 2022, 04:42
Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков та президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві
Болгарія таємно постачала Україні боєприпаси на початку війни – Welt
18 сiчня, 20:45
Болгарія вкотре йде на дострокові парламентські вибори
Болгарія вкотре йде на дострокові парламентські вибори
24 сiчня, 11:08

Політика

Путін пообіцяв не вбивати Зеленського: Банкова відреагувала
Путін пообіцяв не вбивати Зеленського: Банкова відреагувала
Болгарський політик навів докази того, що Софія таємно допомагала Києву під час війни
Болгарський політик навів докази того, що Софія таємно допомагала Києву під час війни
Кулеба назвав країну, яка має потрібну зброю, але відмовляється постачати її Україні
Кулеба назвав країну, яка має потрібну зброю, але відмовляється постачати її Україні
«Слуга» Безугла анонсувала призначення нового міністра оборони
«Слуга» Безугла анонсувала призначення нового міністра оборони
Резніков скликає пресконференцію. Оголосить про відставку?
Резніков скликає пресконференцію. Оголосить про відставку?
Болгарський політик розказав, як український посол нашкодив наданню зброї України
Болгарський політик розказав, як український посол нашкодив наданню зброї України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Зовсім посивів: мережу вразило фото звільненого після 11 місяців полону захисника
16K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
8263
У росіян закінчилися «пряники»: мер Мелітополя про ситуацію на тимчасово окупованих територіях
7821
Недільний ранок в Україні розпочався з масштабної повітряної тривоги (оновлено)
6265
Резніков скликає пресконференцію. Оголосить про відставку?
6259
Новий наступ окупантів: Путін затягує свій кінець

Новини

Зеленський анонсував очищення країни від людей з паспортом РФ (відео)
Вчора, 20:41
У Чорному морі жодного російського носія «Калібрів» – ВМС
Вчора, 11:43
США посилюють тиск на Туреччину та ОАЕ, щоб обмежити їхні торгові зв'язки з Росією – ЗМІ
Вчора, 01:37
ЄС та Україну незабаром може об'єднати спільна роумінг-зона
3 лютого, 23:15
«У кримчан страху немає»: окупаційна влада відповіла, чи зможе захистити Крим
3 лютого, 22:48
ЄС підтримав формулу миру, США дали ракети Himars. Головне за 3 лютого
3 лютого, 21:40

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту