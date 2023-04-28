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Президент Чехії Петр Павел відвідав Бучу (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Президент Чехії Петр Павел відвідав Бучу (фото)
Петр Павел вшанував загиблих українців у Бучі
фото: Петр Павел/Facebook

Чеський президент приїхав у місто тією ж дорогою, якою рік тому їхали російські окупанти

28 квітня під час візиту в Україну президент Чехії Петр Павел відвідав Бучу. На своїй сторінці у Facebook президент опублікував чутливий пост за своїми враженнями від поїздки.  

Президент Чехії вшанував загиблих українців у Бучі
Президент Чехії вшанував загиблих українців у Бучі
фото: Петр Павел/Facebook

Президент Чехії зазначив, що приїхав до Бучі тією ж дорогою, що й російські окупанти близько року тому. 

«Ми занадто довго сподівалися, що путінська Росія інша. Що так краще. Цей урок показав, що його немає. І ми маємо бути готові», – написав Павел.

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Президент Чехії Петр Павел відвідав Бучу
фото: Петр Павел/Facebook

Політик зазначив, що спогади про варварські вбивства мирних жителів залишаються пам'ятком. Українці ніколи не забудуть сотні зайво згаснених життів, проте Європа також про це ніколи не забуде.

Нагадаємо, що 28 квітня до Києва з робочим візитом прибули президент Чехії Петр Павел та президентка Словаччини Зузанна Чапутова. Це перший візит чеського лідера на посаді. Глави держав вже відвідали Бородянку в Київській області, яку зруйнували росіяни.

Раніше Павел повідомляв, що хоче відвідати Україну, щоб обговорити з президентом Володимиром Зеленським перспективи контрнаступу Збройних сил для відновлення контролю над країною.

Теги: Петр Павел Буча Чехія Київщина

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