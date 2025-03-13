У Києві працює ППО

Залишайтеся в укриттях!

У Києві о 23:39 оголосили повітряну тривогу. У Повітряних Силах писали, що над столицею літає БпЛА. Мешканців міста просять залишатися в укриттях.

Міський голова Києві Віталій Кличко повідомив про роботу ППО та попросив бути уважними мешканців Подільського району.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, російські окупанти здійснили подвійну ракетну атаку на Кривий Ріг. Унаслідок удару загинула 47-річна жінка. Вона їхала у тролейбусі повз місце удару та загинула через уламки скла.

Також серед поранених пасажирів 41-річна жінка, її ушпиталили. Водій перебуває в шоковому стані.

До слова, сімох людей госпіталізовано, з них двоє у тяжкому стані, один – у вкрай тяжкому.

Вчора, 11 березня, окупанти атакували Дніпро. Внаслідок ударів по місту є пошкодження будинків, а також загорання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За словами Лисака, у Дніпрі внаслідок атаки ворожих дронів виникло кілька пожеж. Одна з них – у гаражі, там зайнявся легковик. Також горить на інфраструктурних об'єктах.

У Дніпрі пошкоджено близько 10 приватних будинків. Побиті вікна в дитсадку та школі. Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила, пише Лисак.

У мережі з'явилися відео прильоту «шахеда» по приватному сектору та зруйнованого будинку внаслідок атаки. З одного з них стало відомо, що мешканець зруйнованого помешкання не постраждав.