Карта бойових дій в Україні станом на 5 квітня 2025 року

В районах Малих Щербаків та Степового, загарбники здійснили чотири марні атаки на позиції наших захисників

Розпочалася 1137-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України

За минулу добу відбулося 145 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

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Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 107 авіаударів, зокрема, скинув 171 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, здійснив 6353 обстріли, з них 105 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2737 дронів-камікадзе. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Краснопілля, Проходи, Степок, Угроїди, Лісне, Миропільське, Земляне Сумської області; Золочів, Уди, Дубівка Харківської області; Покровськ, Сухий Яр, Гродівка, Василівка, Удачне, Успенівка, Багатир, Комар, Новопіль Донецької області; Новодарівка, Гуляйполе, Павлівка Запорізької області; Гаврилівка Херсонської області.

На Харківському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ

Відбулося чотири боєзіткнення в районах Вовчанська, Фиголівки та у напрямку Кам’янки.

На Куп’янському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ

Зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ

Ворог атакував 39 разів. Намагався просунутися уперед у бік населених пунктів Новомихайлівка, Катеринівка, Греківка, Ольгівка, Новосергіївка, Нове та поблизу Надії.

На Сіверському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ

Минулої доби відбулося три боєзіткнення поблизу Білогорівки та у напрямку Верхньокам’янського. Усі спроби ворога просунутися вперед були успішно відбиті нашими оборонцями.

На Краматорському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ

Відбулося одне боєзіткнення в районі Курдюмівки.

На Торецькому напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ

Ворог здійснив 20 атак у районах Кримського, Дачного, Торецька, Леонідівки та у напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ

Наші захисники зупинили 40 атак агресора неподалік населених пунктів Андріївка, Суха Балка, Єлизаветівка, Лисівка, Успенівка, Шевченко, Надіївка, Тарасівка та в напрямках Олександрополя, Старої Миколаївки, Котлярівки, Богданівки й Муравки.

На Новопавлівському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ

Сили оборони відбили шість ворожих штурмів поблизу Розливу, Костянтинополя, Роздольного та у напрямку Багатиря.

На Оріхівському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ

В районах Малих Щербаків та Степового, загарбники здійснили чотири марні атаки на позиції наших захисників.

На Гуляйпільському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ

Противник двічі атакував позиції наших захисників, у районі Новосілки та у напрямку Новополя.

На Курському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ

Минулої доби наші воїни відбили 18 атак противника. Ворог здійснив 362 артилерійські обстріли, з них вісім — із реактивних систем залпового вогню. Також завдано 13 авіаційних ударів, під час яких було скинуто 20 керованих авіабомб.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1137-й день повномасштабної війни в Україні.

Як повідомлялося, Протягом минулої доби українські захисники знищили 1390 окупантів. Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 5 квітня 2025 року.