В Україні з’являться нові генеральські звання
В українській армії хочуть запровадити два нових генеральських звання
В Україні запровадять нові військові звання бригадного генерала та командора-адмірала.
Натомість скасують існуюче звання генерала армії України, а генерал-полковника перейменують на «генерала», повідомляє ukrmilitary.
Усі ці нововведення передбачає законопроект № 2247 від 09.10.2019, що зареєстрований провладною більшістю.
Закон пропонує встановлення нових назв військових звань вищого офіцерського складу відповідно до військових звань, прийнятих у провідних країнах-членах НАТО:
Верховна Рада України схвалила закон про введення нової шкали сержантських військових звань відповідно до нової схеми сержантських посад ЗС України, що кардинально відрізняється від радянської системи «заточеної» під масову строкову армію.
Нагадаємо, у Міністерстві оборони планують ініціювати повернення призову на строкову службу в армію з 18 років.