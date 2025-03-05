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Міносвіти пояснило, чи впливає «вчительська тисяча» на інші надбавки

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Міносвіти пояснило, чи впливає «вчительська тисяча» на інші надбавки
Педагогів, які зіштовхнулися зі зменшенням надбавок і доплат, закликають повідомляти про це МОН із зазначенням області та громади
фото з відкритих джерел

У МОН зазначили, що отримують інформацію про невиплату або зменшення інших надбавок

У Міністерстві освіти і науки наголосили, що збільшення зарплат вчителям не має впливати на доплати. Зокрема це стосується надбавки за роботу в несприятливих умовах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис МОН.

Цьогорічна обов’язкова доплата вчителям становить:

  • 1000 гривень щомісячно з 1 січня 2025 року (1300 грн до сплати податків);
  • 2000 гривень щомісячно з 1 вересня 2025 року (2600 грн до сплати податків).

На цю доплату вже розподілили кошти державного бюджету між громадами. Їх перераховують органи казначейства до 10 числа кожного місяця.

У МОН зазначили, що отримують інформацію про невиплату або зменшення інших надбавок.

«Якщо ви ще не отримали доплату, поцікавтеся у вашому управлінні освіти, чи місцева рада розподілила кошти. Якщо ні, то ви отримаєте доплату після засідання місцевої ради. Мета встановлення доплати – збільшення зарплати вчителям, тому зменшення інших надбавок і доплат є неприпустимим. Тож застерігаємо місцеві органи самоврядування від маніпуляцій із виплатами», – наголосили у відомстві.

Педагогів, які зіштовхнулися зі зменшенням надбавок і доплат, закликають повідомляти про це МОН із зазначенням області та громади.

Нагадаємо, з 2025 року українські вчителі щомісяця отримуватимуть доплату до зарплати. Натомість у вересні 2025 року сума доплати зросте вдвічі. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Як наголосив очільник уряду, на виконання доручення президента було ухвалено рішення на підтримку педагогів.

До слова, нардепка Ніна Южаніна заявляла, що після того, як військовий збір підвищиться до 5% зарплата вчителів знизиться на 3,5%.

Згодом під дописом МОН про виплату «вчительської тисячі» зібралось десятки гнівних коментарів. Також народні депутати проголосували за виклик на доповідь у парламенті міністра освіти та науки Оксена Лісового.

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Теги: міністр зарплата самоврядування МОН школа вчитель

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