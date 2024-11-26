Чехія збирається продовжити ініціативу із закупівлі боєприпасів для України у 2025 році

Постачання боєприпасів Україні здійснюється не лише з військових складів у Європі, але й з інших частин світу

На 2025 рік Чехія вже зарезервувала значну кількість боєприпасів, які будуть викуплені для потреб ЗСУ

Прем’єр-міністр Чехії спільно з главами урядів Данії та Нідерландів домовилися про продовження програми закупівлі боєприпасів великого калібру для України у 2025 році. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський в інтерв’ю «Європейській правді».

Як зазначив посадовець, Прага виконає свою обіцянку передати Збройним силам України 500 тис. боєприпасів до кінця 2024 року.

«Цього року ми пообіцяли, що у разі достатньої міжнародної підтримки закупимо і передамо до ЗСУ пів мільйона боєприпасів великого калібру. І ми це виконаємо. Я можу гарантувати, що ми це забезпечимо до кінця цього року», – заявив Ліпавський.

Міністр додав, що чеська ініціатива щодо боєприпасів, яка забезпечує постачання снарядів зі складів по всьому світу, вже отримала міжнародне визнання. «Очевидно, що Україна потребуватиме боєприпасів і наступного року. Тому ми маємо продовжувати», – підкреслив Ліпавський.

За словами міністра, постачання здійснюється не лише з військових складів у Європі, але й з інших частин світу. Значна частина снарядів відновлюється для забезпечення їхньої боєздатності перед відправкою.

«Ми знайшли запаси снарядів по всьому світу і викуповуємо їх. Частину снарядів – відновлюємо, щоб вони точно були у робочому стані. А потім відправляємо в Україну», – пояснив міністр.

На 2025 рік Чехія вже зарезервувала значну кількість боєприпасів, які будуть викуплені для потреб ЗСУ. Як зазначив Ліпавський, для забезпечення довгострокових поставок країни мають нарощувати виробництво боєприпасів, адже поточних запасів може не вистачити.

«Україна зараз це робить, але й багато інших країн мають це зробити. Але на 2025 рік ми вже знайшли велику кількість вже виготовлених боєприпасів по всьому світу, які можливо викупити для ЗСУ», – наголосив глава МЗС Чехії.

У квітні 2024 року Чехія оголосила про свою ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для України в країнах третього світу. Згідно з планом, було заплановано придбати 800 тис. боєприпасів у рамках програми. Партнерам було запропоновано Чехією приєднатися до ініціативи. Україна отримає 500 тис. артилерійських снарядів до кінця року в межах «чеської ініціативи».

Як повідомлялося, «Українська бронетехніка» співпрацюватиме з чеським виробником зброї Czechoslovak Group (CSG) для виробництва артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів в Україні.

Як відомо, Європейський Союз передав Україні мільйон боєприпасів. Наразі Євросоюз передав Україні зброю на 45 млрд євро.