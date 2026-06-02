Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі

Іванна Гончар
Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі
Наслідки атаки на Київщину у ніч проти 2 червня
фото: ДСНС
Росіяни застосували для удару понад 40 ракет та до 300 БпЛА різних типів

У ніч на 2 червня Російська Федерація завдала комбінованого удару по території України. Telegram-канал «ППО радар» оприлюднив мапу приблизного руху ракет та дронів під час атаки, передає «Главком».

Основний напрямок удару – Київ та Київська область, Дніпро, Харків та Запоріжжя. 

За даними пабліку, було застосовано понад 40 ракет та до 300 БпЛА різних типів.

Нагадаємо, у ніч проти 2 червня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київську область, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Внаслідок ударів постраждали троє людей, пошкоджень зазнали житлові будинки, складські та логістичні об’єкти, підприємства й транспорт у Бучанському, Вишгородському, Фастівському та Обухівському районах. Рятувальники ліквідували низку пожеж, що виникли через падіння уламків та влучання ворожих цілей.

Масована комбінована атака Росії на Київ у ніч проти 2 червня забрала життя щонайменше чотирьох людей, поранення отримали понад 50 мешканців столиці.

