До Дня Києва 35 тисяч мешканців столиці отримають матеріальну допомогу: хто у списку

Ірина Міллер
Громадяни, які одночасно належать до кількох категорій, отримають одну виплату – у більшому розмірі
На допомогу місто спрямує близько 30 млн грн

У Київ до Дня Києва майже 35 тисяч мешканців із соціально вразливих категорій отримають одноразову матеріальну допомогу за програмою «Турбота. Назустріч киянам». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Як зазначається, виплати здійснюватимуть у межах міської програми «Турбота. Назустріч киянам». Загалом на допомогу місто спрямує близько 30 млн грн.

У відомстві розповіли, що матеріальну підтримку отримають представники 17 категорій населення, визначених відповідним розпорядженням КМДА.

Зокрема, по 1,5 тис. грн виплатять праведникам Бабиного Яру, учасникам оборони столиці 1941 року, ветеранам підпільно-партизанського руху та батькам загиблих у мирний час солдатів строкової служби.

Допомогу у розмірі 1 тис. грн отримають, зокрема, репресовані громадяни та члени їхніх сімей, діти-сироти, а також одержувачі допомоги на дітей з інвалідністю підгрупи А.

Ще низці категорій, серед яких сім’ї з дітьми з інвалідністю, багатодітні родини, опікуни та одержувачі допомоги дітям померлого годувальника, виплатять по 800 грн.

У КМДА уточнили, що громадяни, які одночасно належать до кількох категорій, отримають одну виплату – у більшому розмірі. Водночас особам, які перебувають на повному державному утриманні, допомога не нараховуватиметься.

Нагадаємо, в Україні частина матерів досі не отримала виплати при народженні дитини у розмірі 7 тис. грн через технічну помилку. Проблему вже усунули, а кошти передали банкам для зарахування на рахунки батьків. Затримки з виплатами, на які скаржаться матері, що подали заявки ще на початку року, виникли через технічні проблеми. Зокрема, труднощі були пов'язані з помилками під час відкриття банківських рахунків.

