Історична будівля Нацбанку постраждала через нічну атаку РФ: Пишний зробив заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
Працівники банку не постраждали, а установи фінансової системи продовжують працювати у штатному режимі
фото з відкритих джерел
Будівля Національного банку України зазнала незначних пошкоджень унаслідок нічної ворожої атаки РФ на Київ. Як інформує «Главком», про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

За словами Пишного, деталі інциденту не розголошуються з міркувань безпеки.

«Будівля НБУ трохи відчула наслідки нічної атаки. Деталей не буде – не тішитиму ворога. Тим більше, що наша команда вже працює із цим. Все відремонтуємо і все відновимо», – зазначив Пишний.

Він підкреслив, що працівники банку не постраждали, а установи фінансової системи продовжують працювати у штатному режимі.

«Завтра розпочнемо робочий день – як завжди! Всі живі, співробітники не постраждали», – додав він.

Також Пишний повідомив, що надходять повідомлення про пошкодження будівель і відділень низки банків, однак жертв немає, а роботу системи обіцяють забезпечити за будь-яких умов.

«Тиха лють мотивує, фокусує на головному. Загиблим – вічна памʼять, близьким і рідним – щирі співчуття. Тим, хто постраждав, – якнайшвидшого одужання. Вистоїмо і переможемо», – резюмував очільник НБУ.

Раніше міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан засудила нічну комбіновану атаку Росії на Київ і висловила підтримку постраждалим та народу України.

Нагадаємо, під час масованої нічної атаки Росії по Києву вибуховою хвилею пошкодило будівлю Кабінету Міністрів. Відомо, що у штаб-квартирі Уряду вибило вікна.

Також масований комбінований удар російських окупаційних військ по центру столиці в ніч на 24 травня 2026 року зачепив урядовий квартал та історичне серце міста. Внаслідок сильних вибухів неподалік незначних пошкоджень зазнала будівля Міністерства закордонних справ України на Михайлівській площі. Велична архітектурна споруда постраждала від воєнних дій уперше за останні понад 80 років.

