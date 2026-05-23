У Запоріжжі 13-річна дівчинка зникла безвісти. Невдовзі її знайшли мертвою

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Про зникнення неповнолітньої доньки поліцейським повідомив батько

У суботу, 23 травня, у місті Запоріжжі знайшли мертвою 13-річну дівчинку, яка напередодні пішла з дому. Як інформує «Главком», про це повідомили у поліції Запорізької області.

Про те, що неповнолітня донька не повернулася додому, поліцейським повідомив її батько, звернувшись до чергової частини Запорізького райуправління.

Після кількагодинних пошуків дитину знайшли без ознак життя. У поліції повідомили, що причиною її смерті, ймовірно, стало самогубство.

«Поліцейські проводять необхідні слідчі дії для встановлення повних обставин і причин події», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Хмельниччині, у селі Гвардійське, сталася смертельна ДТП – зіткнулися мотоцикл та автівка. У результаті неповнолітній водій мотоцикла від отриманих травм загинув на місці події. Водійка автомобіля та троє її пасажирів – 40-річна жінка та двоє малолітніх дітей чотирьох та п’яти років – травмувалися.

Також у селі Вишнівці в Тернопільській області неподалік лікарні знайшли новонародженого хлопчика. Дитину виявили випадкові перехожі. На місце події викликали правоохоронців.