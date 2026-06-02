Київ у вогні, п'ятеро загиблих у Дніпрі: головне за ніч 2 червня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 2 червня 2026 року

Ніч на 2 червня стала однією з найважчих за останні тижні: Росія завдала масованого удару по кількох українських містах одночасно. У Києві горять будинки, є люди під завалами, у Дніпрі – п'ятеро загиблих і десятки поранених. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 2 червня.

Київ: горять будинки, під завалами люди

Росіяни атакували столицю України: у місті спалахнули пожежі в житлових будинках, рятувальники діставали людей із-під завалів. Кількість постраждалих зросла до 29, серед них – двоє дітей. У столиці станом на цю мить відомо про трьох загиблих.

Дніпро, Харків, Запоріжжя: масована атака по всій країні

Одночасно ворог масовано атакував Дніпро, Харків і Запоріжжя. Найбільші втрати – у Дніпрі: п'ятеро людей загинули, 25 отримали поранення, 23 госпіталізовано. Серед поранених – 13-річна дівчинка у стані середньої тяжкості та троє дорослих у важкому стані.

Іран призупинив переговори зі США: нафта злетіла до місячного максимуму

Тегеран призупинив переговори зі Сполученими Штатами – світові ціни на нафту одразу злетіли до місячного максимуму. Провал переговорного процесу загострює ситуацію на Близькому Сході й додає невизначеності глобальним ринкам.

