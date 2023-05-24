Пригожин пояснив, чому його прозвали «кухарем Путіна» та зізнався, де працював раніше

Пригожин узявся запевняти, що не знав Володимира Путіна до його президентства, і ніколи не працював на нього

У своєму радянському минулому очільник ПВК «Вагнер» насправді не мав жодного стосунку ні до ресторанів, ні до кулінарії, а у 80-х він отримав термін у вʼязниці

Власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин розповів, чому його називають «кухарем Путіна» й запевнив, що ніколи не працював на президента Росії. Цим він поділився в інтерв’ю російським пропагандистам.

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Російський олігарх пояснив походження свого прозвиська та запевнив, що готувати не вміє.

«Кухар Путіна» вигадали «Новая газета» і Навальний. У мене були ресторани і коли Путін став президентом, я був дуже успішним ресторатором. У мене були в Москві, в Пітері ресторани, були всілякі кейтерингові компанії. Я кухарем ніколи не був і готувати я взагалі не вмію. Могли б дати одразу кличку «м’ясник Путіна» і було б усе нормально», – зауважив Пригожин.

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Він також узявся запевняти, що не знав Володимира Путіна до його президентства, і ніколи не працював на нього.

«Коли Путін від’їжджав із Санкт-Петербурга до Москви, то всупереч усім пліткам, я його не знав. Я дізнався тоді, коли він став президентом. І моя компанія, яка займалася різними заходами, я як власник компанії, як ввічливий господар ресторану завжди виходив, зустрічав, спілкувався і був у бізнесі. І тому є певна кількість фотографій (з Путіним – ред.)», – сказав власник «Вагнера».

«Тому, коли кажуть «ця людина працювала раніше у Путіна кухарем» – я ніколи ніким не працював. Я востаннє працював у в’язниці на лісоповалі. Все решта я займався бізнесом», – наголосив Пригожин.

Чому Пригожина насправді називають «кухарем Путіна»

Головна дохідна складова бізнес-імперії Пригожина – це холдинг «Конкорд», який є фактичним монополістом-постачальником продовольства для російської армії та харчування для московських шкіл. Афілійовані з «Конкордом» компанії займаються обслуговуванням низки військових містечок і ремонтом об'єктів Міноборони РФ.

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У своєму радянському минулому Пригожин не мав жодного стосунку ні до ресторанів, ні до кулінарії. Він закінчив спортивну школу-інтернат у тодішньому Ленінграді, а на початку 1980-х років отримав термін у вʼязниці за статтями про груповий розбій, шахрайство і втягнення неповнолітніх у проституцію.

До слова, терорист Пригожин визнав, що українці сьогодні – одна з найсильніших армій, тож Путін зазнав фіаско.