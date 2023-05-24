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Пригожин пояснив, чому його прозвали «кухарем Путіна» та зізнався, де працював раніше

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Пригожин пояснив, чому його прозвали «кухарем Путіна» та зізнався, де працював раніше
Пригожин узявся запевняти, що не знав Володимира Путіна до його президентства, і ніколи не працював на нього
фото з відкритих джерел

У своєму радянському минулому очільник ПВК «Вагнер» насправді не мав жодного стосунку ні до ресторанів, ні до кулінарії, а у 80-х він отримав термін у вʼязниці

Власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин розповів, чому його називають «кухарем Путіна» й запевнив, що ніколи не працював на президента Росії. Цим він поділився в інтерв’ю російським пропагандистам.

Російський олігарх пояснив походження свого прозвиська та запевнив, що готувати не вміє. 

«Кухар Путіна» вигадали «Новая газета» і Навальний. У мене були ресторани і коли Путін став президентом, я був дуже успішним ресторатором. У мене були в Москві, в Пітері ресторани, були всілякі кейтерингові компанії. Я кухарем ніколи не був і готувати я взагалі не вмію. Могли б дати одразу кличку «м’ясник Путіна» і було б усе нормально», – зауважив Пригожин.

Він також узявся запевняти, що не знав Володимира Путіна до його президентства, і ніколи не працював на нього.

«Коли Путін від’їжджав із Санкт-Петербурга до Москви, то всупереч усім пліткам, я його не знав. Я дізнався тоді, коли він став президентом. І моя компанія, яка займалася різними заходами, я як власник компанії, як ввічливий господар ресторану завжди виходив, зустрічав, спілкувався і був у бізнесі. І тому є певна кількість фотографій (з Путіним – ред.)», – сказав власник «Вагнера».

«Тому, коли кажуть «ця людина працювала раніше у Путіна кухарем» – я ніколи ніким не працював. Я востаннє працював у в’язниці на лісоповалі. Все решта я займався бізнесом», – наголосив Пригожин.

Чому Пригожина насправді називають «кухарем Путіна»

Головна дохідна складова бізнес-імперії Пригожина – це холдинг «Конкорд», який є фактичним монополістом-постачальником продовольства для російської армії та харчування для московських шкіл. Афілійовані з «Конкордом» компанії займаються обслуговуванням низки військових містечок і ремонтом об'єктів Міноборони РФ.

У своєму радянському минулому Пригожин не мав жодного стосунку ні до ресторанів, ні до кулінарії. Він закінчив спортивну школу-інтернат у тодішньому Ленінграді, а на початку 1980-х років отримав термін у вʼязниці за статтями про груповий розбій, шахрайство і втягнення неповнолітніх у проституцію.

До слова, терорист Пригожин визнав, що українці сьогодні – одна з найсильніших армій, тож Путін зазнав фіаско.

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Теги: путін ПВК «Вагнер»

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