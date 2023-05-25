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Сергій Таран Політолог

У могутність Путіна вже не вірять. Одкровення Пригожина

glavcom.ua
«Машина російської пропаганди вкрилася іржею»
фото з відкритих джерел

Розкол еліт в РФ набуває дуже конкретних обрисів

Одкровення Пригожина, ватажка вагнерівців, де він порівняв українців з мужніми римлянами та греками, які переживають розквіт, назвав українську армію одну з найсильніших у світі та визнав тотальний провал усіх цілей так званої «спецоперації» навряд чи були погоджені з кремлем. Надто невигідні тези для кремлівської пропаганди він озвучує.

Якби подібні висловлювання дозволили собі звичайні росіяни, вони в кращому разі отримали б кримінальну справу за «дискредитацію російської армії» – як це отримують громадяни РФ, які наважуються на критику Путіна виїхавши за територію Росії. 

Тому розкол еліт, який всі так довго чекали набуває дуже конкретних обрисів. 

І справа навіть не в самому Пригожині, за яким взагалі-то в'язниця плаче, а в тому, що, очевидно, що так думає не тільки він. І так думають не тільки їхні «опозиціонери». Посіпаки кремлівського режиму вже не вірять в могутність Путіна. Машина російської пропаганди вкрилася іржею. І далі для путінського режиму буде тільки гірше.

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Джерело
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Теги: росія ПВК Вагнера путінський режим

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