Прихід священника з ПЦУ спровокував істерику у московського попа у Переяславі (відео)

Архімандрит Антоній кидався на людей, погрожував їм і лаявся

Віряни та священники ПЦУ намагалися потрапити на територію храмів, які утримує Московська церква

Ігумен Архангело-Михайлівського монастиря, що на Переяславщині, архімандрит Антоній (Пономаренко) лаявся, кидався на людей та правоохоронців, а прихід священника Православної церкви України спровокував у нього справжню істерику. Відповідне відео з’явилося у мережі.

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Як повідомляє proslav.info, конфлікт трапився на початку літа. Тоді віряни та священники ПЦУ намагалися потрапити на територію місцевих храмів, які утримує Московська церква у Переяславі. Архімандрит Антоній викликав поліцію, заявив, що в церкві зрізано замки, та зібрав на підтримку свою свиту.

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«Не снимай меня, тварь! Бл*ть, не снимай, паскуда! Ты меня знаешь!» – звернувся до чоловіка, який фіксував події на камеру, архімандрит Московської церкви Антоній.

Пізніше ігумен помітив священника ПЦУ. Він накинувся на отця, звертався до нього на ти, а опісля взагалі назвав козявкою та заявив, що роздушить.

Нагадаємо, на Буковині на похороні полковника Миколи Головатюка стався конфлікт між священниками Православної церкви України та Української православної церкви Московського патріархату. Усе через мову, якою читали заупокійну молитву.

Також Православна церква України з 1 вересня цього року переходить на новоюліанський календар.

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Як повідомлялося раніше, 29 березня представники Церкви Московського патріархату мали покинути територію і приміщення Києво-Печерської лаври через завершення дії орендного договору.