Приховав оренду житла: народний депутат отримав підозру

Посадовець занизив майже на 10 тис. грн депозитні кошти

Народний депутат України отримав підозру у внесенні недостовірних даних до декларації. Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК)

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«Сьогодні за матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили народному депутату про підозру у внесенні недостовірних даних до декларації», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, за результатами повної перевірки було виявлено, що депутат не вніс до декларації за 2020 рік відомості про оренду житла в центрі Києва вартістю понад 3,7 млн грн. Також посадовець занизив майже на 10 тис. грн депозитні кошти – відомості з одержаних відсотків за цими депозитами також було внесено некоректно.

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Загалом відомості в декларації за 2020 рік нардепа відрізняються від достовірних на понад 3,75 млн грн.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила підозру чинному народному депутату, який умисно не вніс до декларації майна на 1,7 млн. грн.