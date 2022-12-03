Прикордонники приземлили під Бахмутом російський Су-34
Коли бомбардувальник потрапив у зону поряд з позиціями прикордонників, по ньому одразу відпрацював ПЗРК
Сьогодні, 3 грудня, українські прикордонники збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це повідомий військовий кореспондент Андрій Цаплієнко з посиланням на воїнів з передової.
«На один літак сьогодні у рашистів стало менше. Щойно дізнався від хлопців з передової, що українські прикордонники на околицях Бахмута збили ворожий Су-34», – зазначив Цаплієнко.
Зазначається, що коли російський Су-34 потрапив у зону ймовірного враження поряд з позиціями прикордонників, по ньому одразу відпрацював розрахунок ПЗРК.
«Нищили і будемо нищити окупантів. Їм на нашій землі не буде спокою», – зазначив Цаплієнко.
Нагадаємо, триває 283-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не припиняє завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. На Авдіївському та Бахмутському напрямках продовжує вести наступальні дії. Триває переміщення особового складу та військової техніки окупантів для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Соледар, Опитне, Невельське, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.
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