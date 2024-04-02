Російські окупанти пошкодили тренувальну базу українського футбольного клубу

Наслідки атаки дронами-камікадзе по Дніпропетровській області в ніч на 2 квітня

Внаслідок атаки РФ суттєво пошкоджено критий манеж, майданчики зі штучним покриттям, офісні та технічні приміщення клубу

База українського футбольного клубу «Дніпро-1» постраждала через російський обстріл. Про це йдеться на сайті футбольного клубу.

Повідомляється, що в ніч на вівторок, 2 квітня, Росія здійснила атаку дронами-камікадзе по Дніпропетровській області.

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Наслідки російської атаки по Дніпропетровщині фото: scdnipro1.com.ua/«Дніпро-1»

«На щастя, обійшлося без жертв. Суттєво пошкоджено критий манеж, майданчики зі штучним покриттям, офісні та технічні приміщення. Всі пошкодження були задокументовані, і надалі відбуватиметься їхня оцінка та ремонтні роботи», – йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, «Дніпро-1» з початком повномасштабного вторгнення грав свої домашні матчі в Ужгороді, проте згодом вирішив повернутися до рідного Дніпра.

Після 22-ти турів нинішнього сезону української Прем'єр-ліги «Дніпро-1» перебуває на третій сходинці в турнірній таблиці, а минулого сезону дніпряни вперше в історії клубу здобули срібні медалі чемпіонату.

Нагадаємо, терористи можуть зірвати матчі Чемпіонату Європи (ЧЄ) з футболу в Німеччині за допомогою дронів. Про це попереджають німецькі експерти.

Як повідомлялося, цього літа відбудуться чотири великі турніри з футболу – чемпіонат Європи серед дорослих, серед команд до 19-ти років, до 17-ти років, а також олімпійський футбольний турнір. Збірні України кваліфікувались до кожного з цих турнірів