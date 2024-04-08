Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Російські загарбники пошкодили українські ліси на 14 млрд грн – розслідування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російські загарбники пошкодили українські ліси на 14 млрд грн – розслідування
Росіяни повністю знищили на окупованих ними територіях понад 60 тис. га лісів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Як зазначають журналісти, збитки не враховують екологічних наслідків, ліквідація яких може обійтися значно дорожче

Від початку повномасштабної війни росіяни повністю знищили на окупованих ними територіях понад 60 тис. га лісів. Їхня вартість становить щонайменше 14 млрд грн. Про це йдеться в розслідуванні NGL.media.

Журналісти за допомогою супутникових знімків змогли встановити, що за два роки війни росіяни повністю знищили на окупованих ними територіях понад 60 тис. га лісів. 

«За мінімальною оцінкою, сукупна вартість втраченого лісу перевищує 14 млрд грн – це лише прямі збитки, тобто вартість деревини, яку можна було отримати з цих понад 60 тис. га. Ці збитки не враховують екологічних наслідків, ліквідація яких може обійтися значно дорожче», – йдеться в розслідуванні. 

Зазначається, що серед природних територій, які найбільше постраждали на Донеччині – національний природний парк «Святі гори», розташований у Краматорському і Бахмутському районах. З початку вторгнення на цій території точилися бойові дії, внаслідок чого 80% парку знищено.

Крім того, росіяни займаються активною вирубкою і в Луганській області, де до війни тільки 11% території займали ліси. У переважно степовій Луганщині ліси мають дуже важливу функцію – рятують від піщаних бур, утримують вологу та зупиняють ерозію ґрунтів.

Також на Харківщини заміновані або пошкоджені пожежами сьогодні близько 40-45% територій лісів.

У 2022 році під час окупації Херсонщини, яка є однією з найменш (5%) заліснених областей України, значна частина лісів постраждала від пожеж, обстрілів та вирубок.  

Крім того, ліси Херсонщини серйозно постраждали і внаслідок підриву Каховської ГЕС у червні 2023 року. Тоді затопило майже 55 тис. га лісу на лівобережжі Дніпра.

Як повідомлялося, через обстріли Харківської області з боку окупантів у регіоні сталася лісова пожежа. Її площа становила понад дев'ять гектарів.

До слова, триває 775-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав сім ракетних та 104 авіаційних удари, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Вночі, російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 24 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 ударних БпЛА було знищено.

Читайте також: Хто – у ліс, а хто – по дрова. Що не так з реформою лісгоспів і чому бунтують екологи?
Теги: війна окупанти ліс природа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глобальний саміт миру має відбутися після чотирьох зустрічей радників з національної безпеки
Глобальний саміт миру у Швейцарії. Видання Bloomberg розкрило деталі
Сьогодні, 16:29
На Київщині працює ППО
На Київщині працює ППО
6 квiтня, 05:17
фото: Telegram / Михайла Федорова
Необхідні рішення вже ухвалені: доступ до Starlink у росіян буде максимально обмежений
2 квiтня, 13:15
Ворог вдарив авіабомбами по житловій забудові Харкова
Російські загарбники знищили практично всю критичну інфраструктуру Харкова – мер Терехов
1 квiтня, 11:59
Американський генерал вважає, що окупанти ведуть застарілу війну на виснаження
Чи мають окупанти силу на прорив у глиб України: генерал Годжес зробив прогноз
27 березня, 14:03
Протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень
Окупанти активізувалися на двох напрямках – Генштаб
27 березня, 07:36
Селеста Волландер, заступниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки, звернулася до учасників форуму через відеозв'язок
Що буде з підтримкою України? Заступниця міністра оборони США зробила заяву
24 березня, 14:14
Ніколя Тензер, президент Центру вивчення і дослідження політичних рішень
«Це і наша війна»: французький експерт каже, що Захід має розглянути варіант введення військ в Україну
23 березня, 10:06
РФ призначила президентські вибори на 17 березня 2024 року
Вибори на окупованих територіях: партизани попередили українців про теракти
15 березня, 09:33

Події в Україні

Окупанти припинили штурмові дії на одному з напрямків – Генштаб
Окупанти припинили штурмові дії на одному з напрямків – Генштаб
Російські загарбники пошкодили українські ліси на 14 млрд грн – розслідування
Російські загарбники пошкодили українські ліси на 14 млрд грн – розслідування
Пожежа на російському кораблі «Серпухов». Розвідка повідомила деталі (відео)
Пожежа на російському кораблі «Серпухов». Розвідка повідомила деталі (відео)
Працівників «Пересувного цирку України» заброньовано від мобілізації: рішення Мінкульту
Працівників «Пересувного цирку України» заброньовано від мобілізації: рішення Мінкульту
Командувач Сухопутних військ відреагував на цькування працівників ТЦК
Командувач Сухопутних військ відреагував на цькування працівників ТЦК
Ракетний удар по Запоріжжю: влада повідомила про наслідки
Ракетний удар по Запоріжжю: влада повідомила про наслідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
У Чорнобильській зоні зафіксовано незвичайного хижака (фото)
11K
Існує загроза забруднення повітря: влада Звягеля звернулася до містян після обстрілу РФ
6970
У Литву прибувають німецькі війська, Кремль панікує
5637
Ющенко станцював у Палаці «Україна» з Народною артисткою Оксаною Білозір (відео)
5467
Удари по російських НПЗ. Кремль звернувся до Казахстану з проханням
4786
На Київщині повітряна тривога тривала понад годину

Новини

У США під час польоту в літака Boeing відпала кришка двигуна (відео)
Сьогодні, 19:16
Bild: Україна отримала менше військової допомоги, ніж заявляє німецька влада
Сьогодні, 19:02
Комітет Ради рекомендував дозволити мобілізацію засуджених, але з винятками
Сьогодні, 18:26
Крашанки і писанки: чим відрізняються великодні яйця
Сьогодні, 18:05
Російська пропагандистка в істериці через заяву Кучми
Сьогодні, 16:37
Там більше платять: «вагнерівці» тікають з Білорусі до Африки
Сьогодні, 15:56

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua