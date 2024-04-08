Російські загарбники пошкодили українські ліси на 14 млрд грн – розслідування

Як зазначають журналісти, збитки не враховують екологічних наслідків, ліквідація яких може обійтися значно дорожче

Від початку повномасштабної війни росіяни повністю знищили на окупованих ними територіях понад 60 тис. га лісів. Їхня вартість становить щонайменше 14 млрд грн. Про це йдеться в розслідуванні NGL.media.

Журналісти за допомогою супутникових знімків змогли встановити, що за два роки війни росіяни повністю знищили на окупованих ними територіях понад 60 тис. га лісів.

«За мінімальною оцінкою, сукупна вартість втраченого лісу перевищує 14 млрд грн – це лише прямі збитки, тобто вартість деревини, яку можна було отримати з цих понад 60 тис. га. Ці збитки не враховують екологічних наслідків, ліквідація яких може обійтися значно дорожче», – йдеться в розслідуванні.

Зазначається, що серед природних територій, які найбільше постраждали на Донеччині – національний природний парк «Святі гори», розташований у Краматорському і Бахмутському районах. З початку вторгнення на цій території точилися бойові дії, внаслідок чого 80% парку знищено.

Крім того, росіяни займаються активною вирубкою і в Луганській області, де до війни тільки 11% території займали ліси. У переважно степовій Луганщині ліси мають дуже важливу функцію – рятують від піщаних бур, утримують вологу та зупиняють ерозію ґрунтів.

Також на Харківщини заміновані або пошкоджені пожежами сьогодні близько 40-45% територій лісів.

У 2022 році під час окупації Херсонщини, яка є однією з найменш (5%) заліснених областей України, значна частина лісів постраждала від пожеж, обстрілів та вирубок.

Крім того, ліси Херсонщини серйозно постраждали і внаслідок підриву Каховської ГЕС у червні 2023 року. Тоді затопило майже 55 тис. га лісу на лівобережжі Дніпра.

Як повідомлялося, через обстріли Харківської області з боку окупантів у регіоні сталася лісова пожежа. Її площа становила понад дев'ять гектарів.

До слова, триває 775-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав сім ракетних та 104 авіаційних удари, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Вночі, російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 24 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 ударних БпЛА було знищено.