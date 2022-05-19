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    Події в Україні

    Прикордонники затримали росіянку-«паломницю» (фото)

    Росіянка мала при собі&nbsp;картку паломниці Свято-Успенської Почаївської лаври - Прикордонники затримали росіянку-«паломницю» (фото)
    Росіянка мала при собі картку паломниці Свято-Успенської Почаївської лаври
    фото: Держприкордонслужби

    У росіянки-порушниці прикордонники виявили листування антиукраїнського характеру

    Військовослужбовці Держприкордонслужби України зупинили для перевірки документів росіянку 1970 року народження. Спочатку жінка приховувала свій паспорт та надала посвідку на проживання в одній із країн ЄС. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

    При собі росіянка мала картку паломниці Свято-Успенської Почаївської лаври, а в телефоні громадянки РФ прикордонники виявили листування та підписку на контент антиукраїнського характеру.

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    Прикордонники затримали росіянку-«паломницю» (фото)
    Прикордонники затримали росіянку-«паломницю» (фото)
    Прикордонники затримали росіянку-«паломницю» (фото)
    фото: Держприкордонслужби

    Прикордонники встановили, що жінка порушила термін перебування в Україні, за що її згодом притягнули до адміністративної відповідальності.

    Тепер «відмолювати гріхи» за своїх співвітчизників їй доведеться в Службі безпеки України, куди її передали.

    Теги: росія окупанти Держприкордонслужба війна Україна окупація #stoprussia
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    Прикордонники затримали росіянку-«паломницю» (фото)