Прикордонники затримали росіянку-«паломницю» (фото)

Росіянка мала при собі картку паломниці Свято-Успенської Почаївської лаври

У росіянки-порушниці прикордонники виявили листування антиукраїнського характеру

Військовослужбовці Держприкордонслужби України зупинили для перевірки документів росіянку 1970 року народження. Спочатку жінка приховувала свій паспорт та надала посвідку на проживання в одній із країн ЄС. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

При собі росіянка мала картку паломниці Свято-Успенської Почаївської лаври, а в телефоні громадянки РФ прикордонники виявили листування та підписку на контент антиукраїнського характеру.

Прикордонники встановили, що жінка порушила термін перебування в Україні, за що її згодом притягнули до адміністративної відповідальності.

Тепер «відмолювати гріхи» за своїх співвітчизників їй доведеться в Службі безпеки України, куди її передали.