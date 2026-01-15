Головна Країна Кримінал
Справу ексміністра аграрної політики Миколи Сольського скеровано до суду – НАБУ

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Справу ексміністра аграрної політики Миколи Сольського скеровано до суду – НАБУ
Ексміністра аграрної політики Миколу Сольського було викрито на заволодінні державною землею
фото: Latifundist.com

Микола Сольський незаконно заволодів державною землею вартістю на 280 млн грн

НАБУ та САП скерували до суду справу злочинної групи, яку очолював ексміністр аграрної політики Микола Сольський. Посадовця звинувачують в участі у злочинній схемі щодо незаконного заволодіння землею. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення НАБУ.

Йдеться про справу у заволодінні 2,5 тис. га державних земель у Сумській області. Як повідомляє НАБУ, до злочинного угрупування входили посадовці Держгеокадастру та люди, які контролювали роботу цієї схеми – куратори.

«Учасники схеми забезпечили знищення документів, на підставі яких два держпідприємства на Сумщині мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок. Надалі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру ділянки передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю», – розповіли в НАБУ. Проте існувала умова щодо отримання цієї землі у власність.

Щоб отримати ці землі необхідно було підписати договір про її передачу в оренду приватному агрохолдингу до отримання її у власність. Загалом зловмисникам вдалося у період з 2017-2021 років незаконно заволодіти 1250 тис. земельних ділянок, загальною площею 2,5 тис. га. Вартість цих земель склала 280 млн грн. Також правопорушники намагалися заволодіти ще близько 3,2 тис. га вартістю 195 млн грн.

Однак учасникам злочинної схеми не вдалося здійснити заплановане. За справу взялися детективи НАБУ та САП. У результаті було проведено обшуки та накладено арешти на земельні ділянки.

Нагадаємо, що у квітні 2024 року чинного міністра і ексголову аграрного комітету Верховної Ради викрито на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн. До складу злочинної групи на чолі з топпосадовцем входили службові особи органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори.

Згодом міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський написав заяву на звільнення. Як зазначив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, заяву міністра буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань. За словами Сольського, таке рішення є «правильним кроком».

Також повідомлялося, що міністр Сольський вийшов з-під варти під заставу. За міністра агрополітики Миколу Сольського внесено заставу понад 75 млн грн. 

Водночас Вищий антикорупційний суд арештував заступника міністра агрополітики Миколи Сольського – Маркіяна Дмитрасевича. Він фігурує у справі про махінації з землею разом з міністром. Дмитрасевича взято під варту до 7 липня включно з альтернативною заставою у 20 млн 276 тис. грн.

Раніше «Главком» писав про те, що Вищий антикорупційний суд надав дозвіл колишньому міністру аграрної політики та продовольства Миколі Сольському на виїзд у Німеччину в період з 14 по 28 січня.  Згідно з обраним раніше запобіжним заходом Сольський не мав права відлучатись за межі Києва та Київської області без дозволу, а також здати на зберігання закордонні паспорти.

Теги: НАБУ Микола Сольський земля суд корупція

