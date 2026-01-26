Головна Країна Суспільство
«Я, як Україна, а він, як Росія». Ексдружина Льовочкіна розповіла про життя з ним

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
«Я, як Україна, а він, як Росія». Ексдружина Льовочкіна розповіла про життя з ним
Нещодавно Зінаїда Кубар заявила про переслідування та погрози з боку Сергія Льовочкіна
фото: «Бабель»

За словами Кубар, політик заперечував існування української мови та культури, а також казав, що війна з РФ «штучна»

Художниця Зінаїда Кубар розповіла про ставлення свого колишнього чоловіка, депутата, ексголови Адміністрації президента часів Януковича Сергія Льовочкіна до України, війни, а також про спільне життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її інтервʼю «Бабелю».

За словами Кубар, Льовочкін стверджував, що «війна штучно створена», а Україна і Росія нібито братні народи. Крім того, художниця запевняє, що політик заперечував існування української мови й культури та не сприймав її серйозно.

«У багатьох українців є оце відчуття меншовартості. От Сергій це дуже продавлював. Він мені навіть нещодавно казав, що «ваша мова»... Саме «ваша». Я свідомо перейшла на українську, хоча народилася в російськомовній родині. А він казав, що такої мови не існувало. В нього були такі, знаєте, специфічні наративи щодо України. Мені це не подобалось, тому що навіть роботи мої критикувалися за їхню українську тематику. Я дуже захоплююся орнаментами, вивченням традицій, повʼязаних саме з побутом, а він на це казав: «Краще малюй квіти», – розповіла вона.

Художниця стверджує, що Льовочкін хотів загнати її в кут, аби їй стало важче. «Мені часто говорять люди, що ми така собі алегорія: я, як Україна, а він, як Росія. «Він хоче мене поставити на коліна, загнати в кут, щоб мені стало важко. А він би тоді прийшов з допомогою і сказав, що це все заради добра, давай я тобі допоможу», – заявила вона.

Нагадаємо, художниця Зінаїда Кубар заявила про переслідування та погрози з боку Сергія Льовочкіна. Ексдружина депутата звинуватила депутата в переведенні її коханого, який є чинним військовослужбовцем, до іншого підрозділу.

Жінка стверджувала, що неодноразово отримувала погрози від політика. За словами Кубар, він погрожував, що в її коханого будуть великі проблеми зі службою.

До слова, колишня цивільна дружина народного депутата, ексголови Адміністрації президента часів Януковича Сергія Льовочкіна, художниця Зінаїда Кубар подала заяви в Національну поліцію України проти свого ексчоловіка.

