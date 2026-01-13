Оточення Льовочкіна викупило 460 га на Закарпатті: журналісти повідомили нові подробиці

8 січня 2026 року Агентство розшуку та менеджменту активів (АРМА) продало 460 га землі на полонині Боржава (Закарпатська область) за 89,5 млн грн

Близько 460 га курортної землі на Закарпатті продали з аукціону за суму, співмірну з вартістю невеликого будинку в Козині (котеджному містечку під Києвом). Ділянки в селі Пилипець, передані в управління АРМА, виставили на торги й реалізували всього за 89,5 млн грн, хоча початкова оцінка цього масиву перевищувала 1 млрд грн. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.info, передає «Главком».

За даними розслідування, новими власниками стали особи з близького кола нардепа Сергія Льовочкіна та депутата Закарпатської облради Владислава Каськіва. Ці імена пов’язували з даними землями ще півтора десятка років тому, а останнім часом вони знову активізували діяльність у Пилипці, використовуючи різні механізми освоєння територій. За підрахунками журналістів, йдеться майже про 800 га, на яких планують звести приватний курорт.

Нагадаємо, 8 січня 2026 року Агентство розшуку та менеджменту активів (АРМА) продало 460 га землі на полонині Боржава (Закарпатська область) за 89,5 млн грн. Зазначені землі було розділено на три лоти, за якими одночасно провели три аукціони. Про це повідомляє «Економічна правда».

Земельні ділянки загальною площею 26,7366 га були продані за 5,4 млн грн при стартовій ціні 10,4 млн грн – їхнім покупцем став Андрій Вінграновський. Він також придбав ще 199,1488 га, сплативши 39,1 млн грн замість початкових 75,2 млн грн. Ділянку площею 234,77 га за 45 млн грн (за стартової вартості 88,2 млн грн) придбав Ігор Власюк.

У результаті середня ціна однієї сотки землі, проданої на аукціоні, склала близько 2 тис. грн. Водночас у листопаді 2024 року в АРМА очікували виручити за ці активи понад 1 млрд грн. Згідно з даними Opendatabot, Андрій Вінграновський володіє ТОВ «Омбрі Інвестмент», яке входить до «корпоративної групи родини Льовочкіних». Крім того, він є чоловіком Юлії Льовочкіної.

Ігор Власюк є засновником ТОВ «Боржава Есет», кінцевим бенефіціаром якого виступає той самий Вінграновський. У серпні 2025 року видання Bihus опублікувало матеріал в якому йшлось про те, що Сергій Льовочкін планує будівництво гірськолижного курорту «Боржава».