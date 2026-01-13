Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Оточення Льовочкіна викупило 460 га на Закарпатті: журналісти повідомили нові подробиці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Оточення Льовочкіна викупило 460 га на Закарпатті: журналісти повідомили нові подробиці
Родина Льовочкіна легалізувала 460 га землі
фото з відкритих джерел

8 січня 2026 року Агентство розшуку та менеджменту активів (АРМА) продало 460 га землі на полонині Боржава (Закарпатська область) за 89,5 млн грн

Близько 460 га курортної землі на Закарпатті продали з аукціону за суму, співмірну з вартістю невеликого будинку в Козині (котеджному містечку під Києвом). Ділянки в селі Пилипець, передані в управління АРМА, виставили на торги й реалізували всього за 89,5 млн грн, хоча початкова оцінка цього масиву перевищувала 1 млрд грн. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.info, передає «Главком».

За даними розслідування, новими власниками стали особи з близького кола нардепа Сергія Льовочкіна та депутата Закарпатської облради Владислава Каськіва. Ці імена пов’язували з даними землями ще півтора десятка років тому, а останнім часом вони знову активізували діяльність у Пилипці, використовуючи різні механізми освоєння територій. За підрахунками журналістів, йдеться майже про 800 га, на яких планують звести приватний курорт.

Нагадаємо, 8 січня 2026 року Агентство розшуку та менеджменту активів (АРМА) продало 460 га землі на полонині Боржава (Закарпатська область) за 89,5 млн грн. Зазначені землі було розділено на три лоти, за якими одночасно провели три аукціони. Про це повідомляє «Економічна правда».

Земельні ділянки загальною площею 26,7366 га були продані за 5,4 млн грн при стартовій ціні 10,4 млн грн – їхнім покупцем став Андрій Вінграновський. Він також придбав ще 199,1488 га, сплативши 39,1 млн грн замість початкових 75,2 млн грн. Ділянку площею 234,77 га за 45 млн грн (за стартової вартості 88,2 млн грн) придбав Ігор Власюк.

У результаті середня ціна однієї сотки землі, проданої на аукціоні, склала близько 2 тис. грн. Водночас у листопаді 2024 року в АРМА очікували виручити за ці активи понад 1 млрд грн. Згідно з даними Opendatabot, Андрій Вінграновський володіє ТОВ «Омбрі Інвестмент», яке входить до «корпоративної групи родини Льовочкіних». Крім того, він є чоловіком Юлії Льовочкіної.

Ігор Власюк є засновником ТОВ «Боржава Есет», кінцевим бенефіціаром якого виступає той самий Вінграновський. У серпні 2025 року видання Bihus опублікувало матеріал в якому йшлось про те, що Сергій Льовочкін планує будівництво гірськолижного курорту «Боржава».

Читайте також:

Теги: Сергій Льовочкін розслідування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства (ч. 2 ст. 296 ККУ). Досудове розслідування триває
Бійка підлітків біля Алеї Героїв в Ірпені: відкрито кримінальне провадження
15 грудня, 2025, 22:51
Іван Марчук – всесвітньо визнаний митець, чия творча спадщина має вагому культурну та суспільну цінність
Український інститут національної пам’яті відреагував на спробу привласнення творів Івана Марчука
21 грудня, 2025, 22:27
Італійські прокурори закривають справу про російські дрони над ядерним центром
Італійські прокурори закривають справу про російські дрони над ядерним центром: подробиці
23 грудня, 2025, 00:23
Героїн на $18,5 млн знайшли у вантажівці
У Грузії знайдено партію героїну на понад $18 млн
1 сiчня, 14:56
Трагедія на Львівщині: пасажирський електропотяг збив жінку
На Львівщині потяг на смерть збив людину
30 грудня, 2025, 15:43
17-річний курсант загинув: у підрозділі зафіксували ознаки психологічного тиску
Смерть 17-річного курсанта. Слідство говорить про можливе приниження і насильство
Сьогодні, 11:52
«Трейд лайнс рітейл» зірвала строки постачання курток, сорочок, штанів, літніх костюмів та кальсонів
Суд зобов'язав компанію Гринкевичів виплатити Міноборони 12 млн грн
27 грудня, 2025, 16:33
Котик, якого зоозахисники відібрали в дівчини, що знущалася над тваринами
На Київщині дівчина катувала кошенят та знімала це на відео для соцмереж
4 сiчня, 21:28
Піховшек може й надалі проживати в Києві, попри багаторічну діяльність у проросійському медіасередовищі
Куди зник «пропагандист Медведчука» Піховшек? Що показало розслідування журналістів
11 сiчня, 20:37

Бізнес

Оточення Льовочкіна викупило 460 га на Закарпатті: журналісти повідомили нові подробиці
Оточення Льовочкіна викупило 460 га на Закарпатті: журналісти повідомили нові подробиці
Колишня радниця Трампа очолила Meta
Колишня радниця Трампа очолила Meta
40 млрд грн за девʼять місяців: названо топ-10 найдохідніших онлайн-продавців України
40 млрд грн за девʼять місяців: названо топ-10 найдохідніших онлайн-продавців України
Росіяни вдарили по терміналу «Нової пошти» у передмісті Харкова. Офіційна заява компанії
Росіяни вдарили по терміналу «Нової пошти» у передмісті Харкова. Офіційна заява компанії
Paramount подає на Warner Bros до суду через угоду з Netflix
Paramount подає на Warner Bros до суду через угоду з Netflix
Уряд обрав компанію для розробки літієвого родовища: серед інвесторів друг Трампа
Уряд обрав компанію для розробки літієвого родовища: серед інвесторів друг Трампа

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Сьогодні, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Вчора, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
11 сiчня, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
11 сiчня, 06:05

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua