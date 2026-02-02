Головна Гроші Бізнес
Вплив війни на земельний ринок: кількість великих землевласників в Україні скорочується

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Вплив війни на земельний ринок: кількість великих землевласників в Україні скорочується
Земельний бізнес в Україні надає перевагу оренді замість власності
фото з відкритих джерел

Найбільші компанії землевласників зареєстровані на територіях, що постраждали від війни

Чисельність компаній землевласників в Україні зменшилась на третину. Експерти назвали ймовірні причини змін у земельному бізнесі. Про це пише «Главком» із посиланням на «Опендатабот».

За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, скорочення землевласників зумовлене невизначеністю, руйнуванням інфраструктури, складністю розмінування земель та проблемами із логістикою.

«Для великого бізнесу купівля землі – це інвестиція на десятки років і мільярдні вкладення. У нинішніх умовах війни ці кошти частіше спрямовують на підтримку обігового капіталу, перекриття логістичних і експортних ризиків та на відновлення пошкодженої інфраструктури (елеватори, склади, техніка тощо). Наразі бізнес обирає модель мобільності – оренду замість власності. Це дозволяє швидше реагувати на ризики та змінювати регіони присутності. Землю купують переважно ті гравці, які чітко планують довгострокову роботу й обирають регіони з нижчими ризиками, що й пояснює значну різницю в цінах між заходом і півднем України», – зазначив Денис Марчук.

Сьогодні в Україні всього фіксують 192 компанії землевласниць, яким належать понад 100 га землі. Однак, у порівнянні з ринком землі у 2024 році, компаній землевласниць налічувалося 283. За 2024 рік їхня кількість зменшилася на 51 компанію, а за 2025 рік ще на 40 компаній.

Вплив війни на земельний ринок: кількість великих землевласників в Україні скорочується фото 1
фото: скриншот «Опендатабот»

Наразі третиною землі в Україні володіють лише 10 землевласників, у їхній власності понад 18 тис. га. Найбільша компанія в цьому списку це агрофірма «Світанок». Остання в списку компанія «Куяльник». «Для України це історично нормальна структура агросектору, коли 20–25 % ринку припадає на великий бізнес. Ключова проблема – не концентрація як така, а доступ малого й середнього бізнесу до фінансових ресурсів. За наявності доступного кредитування вони можуть повноцінно конкурувати, зокрема, через аукціони державної землі», – вважає Денис Марчук.

Найбільші компанії власників землі в Україні

  • «Агрофірма Світанок»
  • «Дружківське Рудоуправління»
  • «Зернятко-Південь»
  • «Агроголден»
  • «Седнівське»
  • Агрофірма «Каравай»
  • «Свобода»
  • «Глобал Агроленд»
  • «Мускатель ЛТД»
  • «Куяльник»

Географія найбільших компаній землевласниць

Найбільші компанії землевласників зареєстровані на територіях, що постраждали від війни
Найбільші компанії землевласників зареєстровані на територіях, що постраждали від війни
фото: скриншот «Опендатабот»

Зазначається, що певна частина компаній зі списку найбільших землевласників, зареєстрована на землях, що зазнали шкоди через війну. «16 компаній мають реєстрацію на тимчасово окупованих територіях. 4 компанії зареєстровані в зонах активних бойових дій, де продовжують функціонувати державні електронні інформаційні ресурси. А 14 компаній розташовані на територіях можливих бойових дій», – йдеться в дослідженні.

Відомо, що 38 компаній зі списку великих землевласників зареєстровані в Київській області та 28 у Києві. Та ще 28 у Кіровоградській області. Водночас в Івано-Франківській, Рівненській та Чернівецькій областях великі компанії землевласників відсутні.

Раніше «Главком» писав про те, в Україні ростуть ціни на сільськогосподарські землі. З різницею у місяць середня ціна на гектар землі зросла більше, ніж на 1 тис. грн. Перед початком повномасштабної війни щотижня в Україні продавали в середньому близько 10 тис. га. Зараз цей показник є у чотири рази меншим.

Також повідомлялося, що росіяни збирають масштабні врожаї на тимчасово окупованих територіях Україні. На розвиток сільського господарства на цих територіях впливає дефіцит води та наслідки техногенної катастрофи після підриву дамби Каховської ГЕС. Проте ці наслідки мають як позитивні, так і негативні сторони для різних територій окупованих Росією

