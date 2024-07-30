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Міжнародні посилки обходитимуться українцям дорожче? Міністр фінансів зробив заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Міжнародні посилки обходитимуться українцям дорожче? Міністр фінансів зробив заяву
Марченко повідомив, що без оподаткування митними платежами імпортовано 51,5 млн посилок
фото: «Сьогодні»

Марченко зауважує, що більшість інтернет-продавців працюють як суб’єкти спрощеної системи оподаткування – ФОПи, сплачуючи 5% податку

Українці будуть сплачувати імпортний податок за всі міжнародні посилки, вартість яких перевищує €45 євро. Зниження неоподаткованого порогу з нинішніх €150 має на меті зменшити зловживання у сфері електронної комерції. Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

«Нас турбує той факт, що в Україні практично вся інтернет-торгівля та електронна комерція знаходяться в «тіні». Умовно кажучи, в рамках ліміту €150 неоподатковуваної вартості товару у нас завозять все», – сказав Марченко.

Марченко зауважує, що більшість інтернет-продавців працюють як суб’єкти спрощеної системи оподаткування – ФОПи. Вони сплачуючи у кращому випадку єдиний податок 5%, водночас заробляючи мільйони.

«Достатньо поцікавитися, як працює інтернет-торгівля: як зареєстровані бізнеси, скільки податків сплачують, яким чином імпортують і чи сплачують імпортний ПДВ», – зазначив міністр.

Марченко наголошує, що за статистикою 2023 року, без оподаткування митними платежами імпортовано 51,5 млн штук міжнародних поштових відправлень. Він вважає, що проблема полягає у тому, що насправді ніхто не знає, скільки реально товарів знаходиться всередині кожної з 51,5 млн посилок.

«Задайтесь питанням, чому в Україні ціна тих же iPhone інколи нижча, ніж в країнах, де їх виробляють? Тому що з цих товарів не сплачено податки», – сказав міністр фінансів.

Нагадаємо, що замовити з-за кордону генератор, повербанк чи іншу побутову техніку стане дорожче: сьогодні, 18 липня, Кабінет міністрів затвердив законопроєкт, який передбачає зміни оподаткування поштових посилок.

До слова, уряд має реальні альтернативи підвищенню податків та акцизів на пальне. Про це заявила більшість експертів, опитаних виданням Агрополіт. Так на думку координатора експертних груп Економічної експертної платформи Олега Гетьмана, уряд, не використавши всі інші можливості наповнення бюджету взявся до найбільш негативного для економіки країни підходу – підвищення податків.

Також в Україні не залишилося дієвих рішень для фінансування Сил оборони. Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев на Банківському форумі від ЕП.

«Уряд тільки що схвалив Закон про зміни у Бюджет 2024 з підвищенням видатків на 500 млрд та Податкові зміни на 140 млрд грн. До речі, в законопроекті про підвищення податків від Уряду будуть зміни по оподаткування поштових посилок. Відправлення не будуть оподатковуватися ПДВ до 45 євро (а не 150 євро як зараз). І то не всі»,  – написав Ярослав Железняк.

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Теги: Сергій Марченко Мінфін економіка Україна

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