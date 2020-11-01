Прогноз погоди: 1 листопада Україна зустріне з циклоном

Перший день листопада в Україні буде холодним і дощовим

У більшості областей України сьогодні дощитиме

У неділю, 1 листопада, на українців чекає дощова та холодна погода.

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

«У перший день листопада будемо з циклоном прямо над Україною. Так що дощу у неділю скрізь вистачатиме. Але з нюансами. Східну частину дощі охоплять скоріше в другій половині дня та ввечері, а в західній частині України в неділю суттєвих опадів взагалі не передбачається», – розповіла вона.

Вітер буде південно-східний з переходом на північний, 5-12 м/с, місцями сильні пориви.

Температура повітря в недільний день очікується невисокою: +8+11 градусів, на Півдні та Сході +11+14 градусів.

У Києві 1 листопада очікується дощ, поривчастий, до сильного, північний вітер та денна температура повітря близько +8 градусів.