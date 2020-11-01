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    Події в Україні

    Прогноз погоди: 1 листопада Україна зустріне з циклоном

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    <p>Перший день листопада в Україні буде холодним і дощовим</p> - Прогноз погоди: 1 листопада Україна зустріне з циклоном

    Перший день листопада в Україні буде холодним і дощовим

    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    У більшості областей України сьогодні дощитиме

    У неділю, 1 листопада, на українців чекає дощова та холодна погода.

    Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

    «У перший день листопада будемо з циклоном прямо над Україною. Так що дощу у неділю скрізь вистачатиме. Але з нюансами. Східну частину дощі охоплять скоріше в другій половині дня та ввечері, а в західній частині України в неділю суттєвих опадів взагалі не передбачається», – розповіла вона.

    Вітер буде південно-східний з переходом на північний, 5-12 м/с, місцями сильні пориви.

    Температура повітря в недільний день очікується невисокою: +8+11 градусів, на Півдні та Сході +11+14 градусів.

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    У Києві 1 листопада очікується дощ, поривчастий, до сильного, північний вітер та денна температура повітря близько +8 градусів.

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