Прогноз погоди в Україна на сьогодні: сухо, сонячно, місцями до +15



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У Львівській області та в Ужгороді повітря у середу прогріється до +13 +15 градусів

У Києві 18 березня очікується сонячна погода, температура вдень від +8 до +10 градусів

У середу, 18 березня, на всій території очікується суха і тепла погода. Про це йдеться у прогнозі Українського гідрометцентру.

Так, на сході нічна температура повітря коливатиметься від -3 до -7 градусів, а вдень очікується різке потепління до +9 +11 градусів, місцями до +12 градусів.

У південних областях опади не прогнозуються, але вночі буде холодно. Температура опуститься до -1 -4 градусів, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +8 +10 градусів.

На півночі країни невелика хмарність, опади не прогнозуються. Нічна температура повітря складе 0 -2 градусів, вдень прогріється до +8 +10 градусів.

У західних областях сьогодні без опадів, місцями можлива невелика хмарність. Вночі від +1 до -2 градусів, вдень від +10 до +13 градусів, у Львівській області та в Ужгороді +13 +15 градусів.

В центральній частині країни у середу сонячно і сухо, опади не прогнозуються. Вночі від -1 до -4 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +8 +11 градусів.

У Києві 18 березня очікується суха і сонячна погода, невелика хмарність. Температура вночі від -1 до +1 градуса, вдень від +8 до +10 градусів.