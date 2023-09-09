ЗСУ активізували наступ біля Новомайорського – ISW

Дії окупантів спрямовані на відведення українських сил від більш критичних ділянок фронту

Оперативна обстановка на Куп'янському та Лиманському напрямках загострюється

Збройні сили України активізували свої зусилля поблизу Новомайорського Донецької області – там зараз йдуть гарячі бої за контроль над населеним пунктом. Крім цього, загострилась обстановка на лінії Куп'янськ-Лиман. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Донеччина

Російські джерела стверджували, що українські війська активізували наступальні дії та просунулися вздовж кордону Донецько-Запорізької області 8 вересня. Російські військові блогери стверджували, що українські війська активізували наступальні дії на лінії Новодонецьке-Новомайорське (12-18 км на південний захід від Великої Новосілки), а один з них стверджував, що українські війська захопили позиції на північно-західній околиці Новомайорського.

Деякі російські джерела стверджували, що російські війська відбили українські спроби перетнути річку Шайтанка безпосередньо на північний схід від лінії Новодонецьке-Новомайорське. Російський батальйон «Восток» стверджував, що українські та російські сили обмінялися контролем над деякими позиціями в цьому районі та що бойові дії здебільшого зосереджені на околицях невизначеного населеного пункту (ймовірно, йдеться про Новомайорське).

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Куп'янський напрямок

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 7 вересня заявила, що оперативна обстановка на Куп'янському та Лиманському напрямках загострюється. Російський військовий блогер стверджував, що російські війська відкинули українські сили з невизначених висот поблизу Новоєгорівки, але російські сили не встановили контроль над цими позиціями. Російський агрегатор новин стверджував, що російські війська продовжували просування в районі Синьківки та Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська) 7 вересня, хоча ISW не знайшло візуального підтвердження цієї заяви.

Речник Східного угруповання військ ІлляЄвлаш заявив, що російські війська мають на меті вийти до річки Оскіл і захопити позиції біля Борової (35 км на захід від Сватового) до початку зими 2023-2024 років, хоча нинішній локалізований російський наступ на лінії Куп’янськ-Сватове навряд чи досягне цієї мети.

Поточні локалізовані російські наступальні зусилля на цій ділянці фронту досягли незначних успіхів і, ймовірно, спрямовані на відведення українських сил від більш критичних ділянок фронту та українських контрнаступальних операцій замість захоплення тактично значних територій.

Російським військам, ймовірно, знадобиться залучити значно більше живої сили для наступу вздовж лінії Куп’янськ-Сватове, щоб, можливо, досягти передбачуваної мети досягти Борової.

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Нагадаємо, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території, мають успіх в районі південніше Роботине, закріплюються на досягнутих рубежах.