Прощання з Семеном Глузманом. Названо дату і час

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Прощання з Семеном Глузманом. Названо дату і час
фото з відкритих джерел

Видатного лікаря Семена Глузмана поховають у Києві

У четвер, 19 лютого 2026 року, Україна попрощається з видатним правозахисником, лікарем-психіатром та колишнім політв'язнем Семеном Глузманом. Він відійшов у засвіти 16 лютого на 80-му році життя в Олександрівській лікарні Києва. Про деталі церемонії прощання повідомила Роксоляна Хмара, дружина Степана Хмари, посилаючись на волю родини та друзів покійного, пише «Главком».

Деталі церемонії

  • Дата: 19 лютого 2026 року (четвер).
  • Місце збору: Байкове кладовище, центральна алея біля адміністративної будівлі.
  • Час: 12:45–13:00.
  • Місце поховання: Ділянка №42 (від адміністрації курсуватиме автобус).

«Прощання буде на відкритому повітрі біля могили, тому я дуже прошу вас одягатися тепліше. Він би не хотів, щоб ви застудилися. Просимо не замовляти вінків. Якщо забажаєте, візьміть із собою живі квіти», – повідомила Роксоляна Хмара.

Семен Глузман увійшов в історію як людина, яка кинула виклик радянській системі каральної психіатрії. У 1971 році він провів заочну експертизу у справі генерала Петра Григоренка, довівши, що той є психічно здоровим, а його ув'язнення – політичним злочином. За це Глузман заплатив 10 роками таборів та заслання.

«Ми попрощаємося з батьком, доктором Глузманом, хлопчиком з казки Андерсена, який казав уголос, що король голий», – зазначила Роксоляна Хмара.

Після офіційної частини в центрі міста заплановано неформальне спілкування для друзів та колег, щоб згадати численні радісні моменти з життя правозахисника.

Як відомо, 16 лютого 2026 року, на 80-му році життя помер видатний український правозахисник, лікар-психіатр та колишній політв'язень Семен Фішельович Глузман. Він став легендою ще за життя, наважившись відкрито виступити проти використання медицини як інструменту політичних репресій у СРСР. 

Іде завантаження...
Прощання з Семеном Глузманом. Названо дату і час
Прощання з Семеном Глузманом. Названо дату і час
