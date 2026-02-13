Затверджено остаточні зразки пам’ятників для Національного військового меморіального кладовища (фото)

На могилах загиблих захисників встановлюватимуть пам’ятники з природного каменю світлого кольору

Зразок намогильної споруди, яка буде встановлена на могилі загиблої особи, обирає виконавець волевиявлення такої особи або замовник поховання

Кабінет Міністрів України вніс зміни до описів намогильних споруд та меморіальних табличок, що встановлюватимуть на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК). Постанова №190 від 11 лютого 2026 року деталізує вигляд пам’ятників та правила нанесення написів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на текст постанови.

Два типи пам’ятників на вибір

Згідно з документом, на могилах загиблих захисників встановлюватимуть пам’ятники з природного каменю світлого кольору. Рідні або замовники поховання зможуть обрати один із двох варіантів: пам'ятник у вигляді хреста або плити із заокругленнями у верхній частині.

Зразок намогильної споруди – пам’ятника у вигляді хреста. Лицьовий, зворотний та правий бік фото: Кабінет міністрів України

Зразок намогильної споруди – пам’ятника у вигляді плити із заокругленням у верхній частині. Лицьовий, зворотний та правий бік фото: Кабінет міністрів України

На могилі невпізнаних військовослужбовців, поліцейських, які загинули (померли) внаслідок збройної агресії проти України, споруджується намогильна споруда – пам’ятник у вигляді хреста.

Зразок намогильної споруди – пам’ятника у вигляді хреста, який встановлюється на могилі невпізнаної загиблої (померлої) особи. Лицьовий, зворотний та правий бік фото: Кабінет міністрів України

У Постанові наголошується, що зразок намогильної споруди, яка буде встановлена на могилі загиблої (померлої) особи, обирає виконавець волевиявлення такої особи, особа, яка зобов’язалася поховати загиблу особу, або замовник поховання.

Що буде зображено на пам’ятнику

На лицьовому боці намогильної споруди наноситься зображення тризуба, монохромний портрет загиблої (померлої) особи (за наявності), напис державною мовою власного імені, по батькові (за наявності), прізвища, дати народження і смерті, військового або спеціального звання (за наявності).

За бажанням виконавця волевиявлення загиблої особи, або особи, яка зобов’язалася поховати загиблу особу, на лицьовій поверхні намогильної споруди може наноситися зображення релігійної символіки, позивний, скорочене найменування військового формування/з’єднання, найменування військового формування/виду, роду сил або військ/державного органу, епітафії.

Нанесення позивного та епітафії здійснюється в порядку, встановленому державною установою «Національне військове меморіальне кладовище».

На зворотному боці намогильної споруди державною мовою наноситься напис прізвища загиблої (померлої) особи.

Вшанування невпізнаних героїв

На лицьовому боці намогильної споруди невпізнаних військовослужбовців, поліцейських, які загинули (померли) внаслідок збройної агресії проти України, наноситься зображення тризуба, написи «Невідомий захисник України» та «Ідентифікація триває», а також унікальний код (номер) тіла (останків), що присвоюється відповідно до наказу МОЗ від 8 березня 2022 р. № 428 «Про затвердження Порядку оснащення спеціальних груп під час збору тіл матеріалами та обладнанням».

Перелік написів та скорочених найменувань військових формувань/з’єднань, а також зображень релігійної символіки, які наносяться на намогильні споруди, затверджується державною установою«Національне військове меморіальне кладовище» за погодженням з міністерством ветеранів.

Колумбарій та меморіальні таблички

З метою увічнення пам’яті загиблої (померлої) особи, яка похована на іншому кладовищі, у музейному комплексі Національного військового меморіального кладовища встановлюється меморіальна табличка, на лицьовому боці якої наноситься дата народження і смерті, прізвище, імя та по батькові за наявності

Зразок пам’ятної плити фото: Кабінет міністрів України

На колумбарній ніші загиблої (померлої) особи встановлюється намогильна споруда – пам’ятна плита з природного каменю світлого кольору за розмірами, зазначеними на зразку (в міліметрах).

На лицьовій поверхні пам’ятної плити наноситься зображення тризуба, монохромний портрет загиблої (померлої) особи (за наявності), напис державною мовою власного імені, по батькові (за наявності), прізвища такої особи, дати народження і смерті, військового або спеціального звання (за наявності).

За бажанням виконавця волевиявлення загиблої (померлої) особи, особи, яка зобов’язалася поховати загиблу (померлу) особу, на лицьовій поверхні пам’ятної плити може наноситися зображення релігійної символіки, позивний, скорочене найменування військового формування/з’єднання або найменування військового формування/виду, роду сил або військ/державного органу.

Перелік скорочених найменувань військових формувань/з’єднань, а також зображень релігійної символіки, які наносяться на пам’ятній плиті, затверджується державною установою «Національне військове меморіальне кладовище» за погодженням з Мінветеранів.

Нанесення позивного здійснюється в порядку, встановленому державною установою «Національне військове меморіальне кладовище».

Нагадаємо, на Національному військовому меморіальному кладовищі 10 вересня 2025 року з’явилося перше іменне поховання. Перший захисник, чиє ім’я, викарбуване на цвинтарі – Віктор Климчук.

29 січня 2026 року Верховний Суд України визнав незаконним передачу та зміну цільового призначення земельної ділянки в Мархалівському лісі на Київщині, яку передали під Національне військове меморіальне кладовище (НВМК).

Українські військовослужбовці масово виступають проти рішення Верховного Суду, котрий визнав незаконною передачу ділянки під меморіальне кладовище. Захисники називають це наругою над пам’яттю полеглих героїв. У Третьому корпусі це рішення назвали рейдерством за межею людяності та здорового глузду.