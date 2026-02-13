Головна Київ Новини
search button user button menu button

Затверджено остаточні зразки пам’ятників для Національного військового меморіального кладовища (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Затверджено остаточні зразки пам’ятників для Національного військового меморіального кладовища (фото)
На могилах загиблих захисників встановлюватимуть пам’ятники з природного каменю світлого кольору
фото: Cуспільне

Зразок намогильної споруди, яка буде встановлена на могилі загиблої особи, обирає виконавець волевиявлення такої особи або замовник поховання 

Кабінет Міністрів України вніс зміни до описів намогильних споруд та меморіальних табличок, що встановлюватимуть на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК). Постанова №190 від 11 лютого 2026 року деталізує вигляд пам’ятників та правила нанесення написів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на текст постанови.

Два типи пам’ятників на вибір

Згідно з документом, на могилах загиблих захисників встановлюватимуть пам’ятники з природного каменю світлого кольору. Рідні або замовники поховання зможуть обрати один із двох варіантів: пам'ятник у вигляді хреста або плити із заокругленнями у верхній частині.

Зразок намогильної споруди – пам’ятника у вигляді хреста. Лицьовий, зворотний та правий бік
Зразок намогильної споруди – пам’ятника у вигляді хреста. Лицьовий, зворотний та правий бік
фото: Кабінет міністрів України
Зразок намогильної споруди – пам’ятника у вигляді плити із заокругленням у верхній частині. Лицьовий, зворотний та правий бік
Зразок намогильної споруди – пам’ятника у вигляді плити із заокругленням у верхній частині. Лицьовий, зворотний та правий бік
фото: Кабінет міністрів України

На могилі невпізнаних військовослужбовців, поліцейських, які загинули (померли) внаслідок збройної агресії проти України, споруджується намогильна споруда – пам’ятник у вигляді хреста.

Зразок намогильної споруди – пам’ятника у вигляді хреста, який встановлюється на могилі невпізнаної загиблої (померлої) особи. Лицьовий, зворотний та правий бік
Зразок намогильної споруди – пам’ятника у вигляді хреста, який встановлюється на могилі невпізнаної загиблої (померлої) особи. Лицьовий, зворотний та правий бік
фото: Кабінет міністрів України

У Постанові наголошується, що зразок намогильної споруди, яка буде встановлена на могилі загиблої (померлої) особи, обирає виконавець волевиявлення такої особи, особа, яка зобов’язалася поховати загиблу особу, або замовник поховання.

Що буде зображено на пам’ятнику

На лицьовому боці намогильної споруди наноситься зображення тризуба, монохромний портрет загиблої (померлої) особи (за наявності), напис державною мовою власного імені, по батькові (за наявності), прізвища, дати народження і смерті, військового або спеціального звання (за наявності).

За бажанням виконавця волевиявлення загиблої особи, або особи, яка зобов’язалася поховати загиблу особу, на лицьовій поверхні намогильної споруди може наноситися зображення релігійної символіки, позивний, скорочене найменування військового формування/з’єднання, найменування військового формування/виду, роду сил або військ/державного органу, епітафії.

Нанесення позивного та епітафії здійснюється в порядку, встановленому державною установою «Національне військове меморіальне кладовище».

На зворотному боці намогильної споруди державною мовою наноситься напис прізвища загиблої (померлої) особи.

Вшанування невпізнаних героїв

На лицьовому боці намогильної споруди невпізнаних військовослужбовців, поліцейських, які загинули (померли) внаслідок збройної агресії проти України, наноситься зображення тризуба, написи «Невідомий захисник України» та «Ідентифікація триває», а також унікальний код (номер) тіла (останків), що присвоюється відповідно до наказу МОЗ від 8 березня 2022 р. № 428 «Про затвердження Порядку оснащення спеціальних груп під час збору тіл матеріалами та обладнанням».

Перелік написів та скорочених найменувань військових формувань/з’єднань, а також зображень релігійної символіки, які наносяться на намогильні споруди, затверджується державною установою«Національне військове меморіальне кладовище» за погодженням з міністерством ветеранів.

Колумбарій та меморіальні таблички

З метою увічнення пам’яті загиблої (померлої) особи, яка похована на іншому кладовищі, у музейному комплексі Національного військового меморіального кладовища встановлюється меморіальна табличка, на лицьовому боці якої наноситься дата народження і смерті, прізвище, імя та по батькові за наявності

Зразок пам’ятної плити
Зразок пам’ятної плити
фото: Кабінет міністрів України

На колумбарній ніші загиблої (померлої) особи встановлюється намогильна споруда – пам’ятна плита з природного каменю світлого кольору за розмірами, зазначеними на зразку (в міліметрах).

На лицьовій поверхні пам’ятної плити наноситься зображення тризуба, монохромний портрет загиблої (померлої) особи (за наявності), напис державною мовою власного імені, по батькові (за наявності), прізвища такої особи, дати народження і смерті, військового або спеціального звання (за наявності).

За бажанням виконавця волевиявлення загиблої (померлої) особи, особи, яка зобов’язалася поховати загиблу (померлу) особу, на лицьовій поверхні пам’ятної плити може наноситися зображення релігійної символіки, позивний, скорочене найменування військового формування/з’єднання або найменування військового формування/виду, роду сил або військ/державного органу.

Перелік скорочених найменувань військових формувань/з’єднань, а також зображень релігійної символіки, які наносяться на пам’ятній плиті, затверджується державною установою «Національне військове меморіальне кладовище» за погодженням з Мінветеранів.

Нанесення позивного здійснюється в порядку, встановленому державною установою «Національне військове меморіальне кладовище».

Нагадаємо, на Національному військовому меморіальному кладовищі 10 вересня 2025 року з’явилося перше іменне поховання. Перший захисник, чиє ім’я, викарбуване на цвинтарі – Віктор Климчук. 

29 січня 2026 року  Верховний Суд України визнав незаконним передачу та зміну цільового призначення земельної ділянки в Мархалівському лісі на Київщині, яку передали під Національне військове меморіальне кладовище (НВМК).

Українські військовослужбовці масово виступають проти рішення Верховного Суду, котрий визнав незаконною передачу ділянки під меморіальне кладовище. Захисники називають це наругою над пам’яттю полеглих героїв. У Третьому корпусі це рішення назвали рейдерством за межею людяності та здорового глузду.

Читайте також:

Теги: поховання Головний військовий меморіал кладовище Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київ – місто пристрасті й спротиву. Телеведуча Марічка Падалко ділиться маршрутами для побачень і поцілунків
Київ – місто пристрасті й спротиву. Телеведуча Марічка Падалко ділиться маршрутами для побачень і поцілунків Києве мій
Сьогодні, 08:30
У Києві 88 тис. родин без світла через нічну атаку
У Києві 88 тис. родин без світла через нічну атаку
24 сiчня, 10:29
Столичні багатоповерхівкі залишаються без опалення. Кличко назвав цифру
Столичні багатоповерхівкі залишаються без опалення. Кличко назвав цифру
25 сiчня, 08:44
Кияни у пункті обігріву через критичну ситуацію у столиці
Енергоколапс у Києві. Лікарка пояснює, коли холод удома може вбити
2 лютого, 02:15
Росіяни вдарили ракетою по обʼєкту, який забезпечує теплом мешканців міста
Масований удар по енергетиці. Шмигаль показав одну з пошкоджених київських ТЕЦ
3 лютого, 18:31
За тиждень не зареєстровано летальних випадків від ускладнень Covid-19
У Києві стрімко зростає захворюваність на грип та ГРВІ: дані моніторингу
13 сiчня, 12:22
Науменко: «В усіх будинках, де опалення наразі відсутнє або було тимчасово припинене, його буде відновлено. Технічна можливість для цього є»
Чому в деяких будинках Києва не вдається повернути опалення: пояснення міської влади
19 сiчня, 08:23
У Департаменті фінансів повідомили, що надали правоохоронцям усі запитувані матеріали та документи у повному обсязі
У Департаменті фінансів КМДА проходять обшуки, директору вручено підозру
23 сiчня, 14:32
Переважна більшість будинків без опалення – на Троєщині
Понад 700 будинків у Києві досі без тепла: Кличко назвав найпроблемніший район
28 сiчня, 13:50

Новини

У Дарниці рятувальники більше години гасили склад та вантажівки (фото)
У Дарниці рятувальники більше години гасили склад та вантажівки (фото)
Заборона на вилов щуки у 2026 році: штрафи та терміни у Києві та області
Заборона на вилов щуки у 2026 році: штрафи та терміни у Києві та області
Затверджено остаточні зразки пам’ятників для Національного військового меморіального кладовища (фото)
Затверджено остаточні зразки пам’ятників для Національного військового меморіального кладовища (фото)
Поблизу Лебедівки тиждень йдуть пошуки водія авто, що пішло під лід (відео)
Поблизу Лебедівки тиждень йдуть пошуки водія авто, що пішло під лід (відео)
Нічний вибух на Оболоні: військовий у СЗЧ підірвав гранату у квартирі знайомого
Нічний вибух на Оболоні: військовий у СЗЧ підірвав гранату у квартирі знайомого
Відлига у столиці: інспекція масово перевіряє очищення дахів та штрафує порушників
Відлига у столиці: інспекція масово перевіряє очищення дахів та штрафує порушників

Новини

Унікальне небесне шоу: коли українці спостерігатимуть парад із шести планет
Сьогодні, 09:41
Ворог засвітив на фронті нову версію «Солнцепьока»: у чому його небезпека (фото)
Сьогодні, 09:05
В Україні місцями дощитиме: прогноз погоди на 13 лютого
Сьогодні, 05:59
Реформа житлової політики: Зеленський підписав закон
Вчора, 21:43
В Україні місцями мокрий сніг: погода на 12 лютого
Вчора, 05:59
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
11 лютого, 16:08

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua