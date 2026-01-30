У Білогородці відбулося прощання зі Світланою Черновол, мамою врятованої воєнкором дівчинки

У Білогородку Світлана з родиною переїхала дев'ять місяців тому, купили тут квартиру. Влітку жінка планувала розрахуватись за житло та мріяла поїхати на відпочинок

У Білогородці на Київщині сьогодні, 30 січня, поховали 40-річну Світлану Черновол, яка загинула разом із цивільним чоловіком. У дах їхнього будинку влучив російський дрон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Світлана близько 10 років працювала у б‘ютісфері. Мала два салони краси – у Вишневому та Білогородці.

«Всіх хотіла зробити красивішими, жила на роботі. Щодня зранку пили разом із нею пили каву. Це був наш ритуал», – говорить її подруга Вероніка.

У Білогородку Світлана разом із чоловіком переїхали дев'ять місяців тому, купили тут квартиру. Влітку жінка планувала розрахуватись за житло та поїхати на відпочинок.

Похорон Світлани Черновол фото: Ліля Гончарук/Суспільне

«Макс був дуже добрим. Світлана дуже сильно його любила та була щасливою. Планувала влітку з дітьми поїхати в Іспанію, це була її мрія», – додає Вероніка.

Колега Світлани розповіла, що вона любила життя, діточок своїх, дуже хотіла повести їх в Іспанію.

Люди несуть квіти до салону загиблої Світлани Черновол фото: Ліля Гончарук

Маленька Мілана, яку врятував із охопленої вогнем квартири сусід та воєнкор Мар’ян Кушнір, тепер дитиме з рідним татом.

Світлану поховали на центральному кладовищі в Білогородці.

Нагадаємо, у ніч на 28 січня внаслідок атаки російських безпілотників на село Білогородка, що під Києвом, загинуло подружжя – 40-річна Світлана Черновол (Блатова) та її цивільний чоловік Максим Олійник.

Пара перебувала у своїй дворівневій квартирі на останньому поверсі шестиповерхівки. Помешкання, яке вони нещодавно придбали в кредит і майже виплатили, було повністю знищене вогнем після прямого влучання дрона. Світлана та Максим загинули на місці.

Трагедія сталася напередодні важливої дати для родини – дня народження старшого сина Світлани, якому саме цього дня мало виповнитися 20 років. За словами близьких, жінка напередодні займалася підготовкою до свята та планувала провести більше часу з родиною.

Світлана Блатова з дітьми фото: svitlana_blatova/instagram

У помешканні також перебувала чотирирічна донька Світлани. Дитину вдалося врятувати. Вона спала на нижньому рівні квартири. Наразі дівчинка перебуває з рідним батьком і старшим братом. Фізичних травм вона не зазнала, однак перебуває у стані сильного психологічного стресу.

Варто зазначити, що врятував чотирирічну дівчинку з палаючої багатоповерхівки воєнний кореспондент «Радіо Свобода» Марʼян Кушнір. За інформацією ДСНС, площа пожежі становила близько 600 м². Крім загиблих, ще кілька мешканців будинку постраждали, зокрема через гостру реакцію на стрес та отруєння чадним газом. Їхній стан оцінюється як задовільний.

Світлані Блатовій було 40 років. Вона працювала косметологинею, була власницею двох студій краси та самостійно розвивала бізнес під час повномасштабної війни.

Світлана Блатова на випускному у свого сина фото:Світлана Блатова

Знайомі, сусіди й клієнти описують її як надзвичайно працелюбну, енергійну та завжди позитивну людину, яка не боялася ризиків, постійно навчалася й підтримувала інших. Вона активно ділилася планами на майбутнє та мріяла показати світ своїм дітям.

Світлана Блатова у мережах активно рекламувала власний бізнес та вела блог.

«Ми цю зиму запамʼятаємо надовго, вона закарбується не тільки своєю красою, але і тяжкими часами для нас без світла і води, тим що кожного дня ми шукаємо позитивні емоції прокидаючись зранку. Хтось із нас все таки переїде в іншу країну, хтось лишиться тут, але нерви здають у всіх, і хочеться все таки бути на рідній землі чекаємо кращих часів і радіємо кожному дню», - писала у мережі Світлана за тиждень до трагедії.

Світлана Блатова і Максим були щасливою родиною фото: svitlana_blatova/instagram

Після загибелі Світлани та Максима родина відкрила збір коштів для підтримки дітей. До студій краси, які вона заснувала, люди приносять квіти, залишають слова співчуття та підтримки.

Світлана Блатова фото: «Їх убила Росія»/Facebook

Як відомо, у ніч проти 28 січня близько 1:30 російський ударний безпілотник атакував житловий комплекс у селі Білогородка на Київщині. Внаслідок прямого влучання дрона зайнялися дах і верхній поверх шестиповерхового будинку.