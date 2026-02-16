Смерть настала близько 12:00 дня

Сьогодні, 16 лютого 2026 року, на 80-му році життя помер видатний український правозахисник, лікар-психіатр та колишній політв'язень Семен Фішельович Глузман. Він став легендою ще за життя, наважившись відкрито виступити проти використання медицини як інструменту політичних репресій у СРСР. Сумну звістку повідомила його подруга Леся Харченко, пише «Главком».

Семен Глузман народився у 1946 році в Києві в родині лікарів. Закінчивши медичний інститут, він обрав шлях психіатрії, але швидко зрозумів, що радянська система використовує цю галузь для придушення інакодумства. У 1972 році Глузман був засуджений до 7 років таборів суворого режиму та 3 років заслання. Свій термін він відбував разом із такими титанами українського духу, як Василь Стус, Іван Світличний та Левко Лук'яненко.

Світову відомість Глузману принесла його незалежна заочна судово-психіатрична експертиза у справі генерала Петра Григоренка. Глузман став першим радянським психіатром, який науково довів, що дисидент Григоренко – психічно здоровий, а його примусове лікування є політичним злочином. Праця Глузмана стала потужним ударом по системі каральної психіатрії та призвела до виключення радянської психіатричної асоціації зі світової спільноти.

Нагадаємо, Семен Глузман розповів про те, як Путін повністю повторює шлях Гітлера. Гітлер зруйнував Німеччину. Путін руйнує російську імперію. Гітлер ненавидів євреїв. Таке ж почуття Путін відчуває щодо українців. Нещодавні репліки Путіна свідчать про його антисемітське мислення. Утім, через кілька днів однією фразою він підтвердив таке ж ставлення до українців. До всіх.