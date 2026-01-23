У Києві відбулося прощання з колишнім очільником «Укренерго» Олексієм Брехтом

Олексій Брехт помер при виконанні службових обовʼязків

Сьогодні, 23 січня 2026 року, у Михайлівському Золотоверхому соборі Києва відбулася церемонія прощання з Олексієм Брехтом, колишнім виконувачем обов’язків голови правління НЕК «Укренерго». Енергетик загинув 21 січня під час виконання службових обов’язків, намагаючись відновити енергопостачання після масованої атаки ворога. Про це повідомляє «Главком».

«В родині «Укренерго» велике горе. Величезної втрати зазнала вся українська енергетика. Сьогодні трагічно загинув. Смерть наздогнала його там, де він вважав за необхідне бути, щоб якнайшвидше повернути людям світло. Другий день поспіль Олексій Олександрович особисто керував відновлювальними роботами на одному з нещодавно атакованих ворогом енергооб’єктів», – йдеться в заяві пресслужби компанії.

Пресслужба компанії наголосила, що Олексієві Брехту було 47 років. Понад 24 із них він віддав роботі в «Укренерго».

«У кар’єрі було багато різного досвіду і посад – від керівника Служби перспективного розвитку Центральної енергосистеми до роботи диспетчером та керівником Диспетчерської служби. В останні роки Олексій Брехт відповідав за експлуатацію, відновлення, захист і розвиток мережі системи передачі. А у 2024-2025 роках виконував обов’язки голови правління компанії», – вказано в повідомленні.

Колишній голова правління НЕК «Укренерго» Володимир ​Кудрицький зауважив, що Брехт керував всіма процесами відновлення енергомережі після «прильотів». За його словами, під керівництвом Олексія Брехта бригади навчилися замінювати магістральні трансформатори в 4-6 разів швидше за операторів європейських енергосистем, працювати під напругою 750 тис. вольтів. Зокрема, під його керівництвом розроблений дизайн укриттів для трансформаторів та підземних пунктів керування та багато іншого.

Ексголова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв додав, що Брехт «умів порадити, допомогти знайти рішення в надскладній ситуації, підтримати та просто пожартувати». «Олексій Брехт був людиною, яка могла з неможливого зробити можливе», – наголосив він.

«Він дуже багато робив сам – своїми руками, прямо на обʼєктах, на яких проводив надто багато часу як для керівника такого рівня. Бо його завжди всім не вистачало. І навіть у різдвяну ніч – супроводжував пуск складного енергетичного обʼєкта, паралельно працюючи над відновленням системи після російських обстрілів», – йдеться у дописі Коболєва.

Нагадаємо, член правління «Укренерго» та колишній його очільник Олексій Брехт загинув під час відновлення енергообʼєкта, пошкодженого ворожим ударом.