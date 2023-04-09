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У Кам’янці-Подільському біля собору УПЦ МП тривають протести, люди розгорнули намети

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Кам’янці-Подільському біля собору УПЦ МП тривають протести, люди розгорнули намети
Віряни, які підтримують УПЦ (МП) оточили церкву й не пускають всередину прихильників ПЦУ
фото: suspilne.media

Біля храму перебуває понад тисяча людей, які виступили за перехід церкви до ПЦУ

У Кам’янці-Подільському другий день триває протистояння за собор Олександра Невського між вірянами, які за перехід церкви до ПЦУ, та прибічниками УПЦ (МП). Про це повідомив громадський діяч та політичний експерт Андрій Смолій.

Він розповів, що наразі біля храму перебуває понад 1000 людей, які виступили за перехід церкви до ПЦУ. Вони намагаються разом із ревізійною комісією та новоствореною парафіяльною радою потрапити до собору, щоб розпочати інвентаризацію.

Своєю чергою біля храму стоять понад 500 вірян, які підтримують УПЦ (МП). Вони церкву оточили й не пускають всередину вірян ПЦУ.

Біля храму також є поліція, почалася штовханина.

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Як повідомляє «Суспільне», під собором взялися розгортати намети. Люди, які вимагають віддати ключі від храму і пустити туди ревізійну комісію, ночуватимуть під собором.

Нагадаємо, мирна акція протесту щодо заборони УПЦ МП в Тернополі розпочалася 5 квітня. 

Як повідомлялося, 40 релігійних громад Тернопільщини, які вже перейшли до парафій Православної церкви України, але  не можуть узаконити процес, бо держреєстратор його блокує. Про це повідомив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.  За його словами, Тернопільська обласна рада однією із перших піднімала питання щодо реєстрації, однак процес блокується на рівні Міністерств – юстиції та культури.

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Теги: собор поліція

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