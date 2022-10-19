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Розвідка Британії повідомила про проблеми з командуванням у армії РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розвідка Британії повідомила про проблеми з командуванням у армії РФ
Погане керівництво погіршує низький моральний дух і згуртованість рашистів
фото ілюстративне

Чотири з п'яти генералів РФ, які безпосередньо керували вторгненням у лютому, наразі звільнені

Через вісім місяців після вторгнення основні елементи російського військового керівництва функціонують дедалі гірше. На тактичному рівні майже напевно спостерігається загострення нестачі кваліфікованих молодших офіцерів для організації та керівництва новомобілізованими резервістами. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

«Очевидці свідчать, що 15 жовтня 2022 року товариш по службі розстріляв 11 російських солдатів під Бєлгородом після того, як офіцер образливо висловився на адресу новобранців із числа національних меншин. Погане керівництво нижчого рівня, ймовірно, погіршує низький моральний дух і згуртованість підрозділів у багатьох частинах російських сил», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чотири з п'яти генералів, які безпосередньо керували вторгненням у лютому 2022 року, наразі звільнені. Їхня заміна наразі мало допомогла покращити бойові характеристики Росії.

«Відсутність безперервності командування, ймовірно, буде більш руйнівним, ніж у західній армії, оскільки згідно з російською доктриною розробка планів здебільшого залежить від командира особисто, а не як колективної роботи штабу», – додали в розвідці.

Розвідка Британії повідомила про проблеми з командуванням у армії РФ фото 1

Нагадаємо, триває 238-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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Теги: Велика Британія окупанти Україна росія війна

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