Кремль повідомив, чого страшно боїться Путін

Речник диктатора визнав, що Путін переживає за своє здоров'я

У Кремлі зберігаються запобіжні заходи, запроваджені через поширення коронавірусу. Про це заявив речник президента держави-агресорки Росії Дмитро Пєсков, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

«Частково вони зберігаються, дійсно, запобіжні заходи і щодо заходів за участю президента теж. Так, дійсно, ми часто тестуємося. Тобто, частково вони [обмеження] зберігаються», – сказав представник Кремля.

Водночас Пєсков зазначив, що йому невідомо, чи проходитиме Путін повторну вакцинацію від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що оточення президента Росії Володимира Путіна вже майже два роки сидить на карантині з постійною ізоляцією та медичними тестами. Попри чотири щеплення від коронавірусу, ослаблення пандемії та повномасштабне вторгнення в Україну, проходження карантину було збережено для тих, хто безпосередньо контактує з Путіним.

В ізоляції регулярно сидять пілоти та медики Путіна, а для того, щоб потрапити до карантину, потрібно за дві доби здати аналіз крові на антитіла до коронавірусу. Під час карантину людям доводиться протягом 12 діб чотири рази здавати ПЛР-тест, а на дванадцятий день знову кров на антитіла.

Також раніше начальник Головного управління розвідки України генерал-майор Кирило Буданов на тлі розмов про те, що російський диктатор Володимир Путін дуже послаблений кількома смертельними хворобами, заявив про імовірність використання Путіним двійників.