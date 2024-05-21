Британська розвідка повідомила поточну ціль окупантів на Донеччині

Російські загарбники продовжували зосереджувати свої оперативні дії на напрямку на північний захід від Авдіївки

Російські війська, ймовірно, досягли низки невеликих тактичних успіхів за останні 72 години

Наступ окупантів на сході України продовжується. Оперативною метою російських загарбників є Покровськ. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

Зокрема, російські війська продовжували зосереджувати свої оперативні дії на напрямку на північний захід від Авдіївки, завдаючи ударів по широкому фронту по обидва боки від шосе Е50.

«Російські війська, ймовірно, досягли низки невеликих тактичних успіхів за останні 72 години, хоча, ймовірно, і дорогою ціною», – йдеться в повідомленні.

Як зазначає британська розвідка, шосе Е50 є головною лінією сполучення між захопленим Росією Донецьком та українським містом Покровськ, яке розташоване приблизно за 30 км від поточної лінії фронту, але, ймовірно, є російською оперативною метою. Російські атаки у цьому напрямі, швидше за все, спрямовані на створення помітного розколу українських сил на Донеччині.

На північ від Бахмута, в районі міста Сіверськ, українські сили повідомили про тяжкі сутички з російськими військами 18 та 19 травня 2024 року, під час яких було обстріляно українські позиції у Білогорівці, Верхньокам'янському та Роздолівці.

«Досягнення Росії у цій області залишаються дуже обмеженими», – зазначає Міноборони Британії.

Нагадаємо, окупанти підтвердили наступ у Вовчанську на Харківщині та просунулися поблизу Часового Яру і Авдіївки на Донеччині.

До слова, російські війська не мають достатньо сил для стратегічного прориву, але попри це, вони можуть будь-якої миті почати наступ на Сумську область.