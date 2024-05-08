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Індія затримала вербувальників найманців на війну проти України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Індія затримала вербувальників найманців на війну проти України
Четверо чоловіків працювали у змові для того, щоб вербувати для Росії нових військових
фото з відкритих джерел

Злочинці завербували та відправили на фронт близько 35 індійських чоловіків

Індійські правоохоронці заарештували чотирьох осіб, які вербували найманців на війну проти України та обманом заманювали чоловіків на фронт. Про це повідомляє Центральне бюро розслідувань Індії.

За даними слідства, четверо чоловіків працювали у змові для того, щоб вербувати для Росії нових військових. Чоловіки також були причетні до міжнародної мережі з торгівлі людьми.

Четверо чоловіків займалися вербуванням людей та організаційними моментами для добирання їх на фронт. Один зі зловмисників працював перекладачем в Росії та був одним з ключових членів мережі вербування індійських чоловіків.

Ще один учасник організації допомагав завербованим чоловікам отримати візи індійському Ченнаї, а також бронював авіаквитки для перельотів в Росію. Ще двоє чоловіків вербували громадян в індійських штатах Карала та Тамілнад, що на півдні країни.

Загалом злочинці завербували та відправили на фронт близько 35 індійських чоловіків, двоє з них вже загинули на боці Росії. Родини загиблих повідомили в коментарі Reuters, що вони поїхали на територію Росії, сподіваючись отримати посади «помічників».

МЗС Індії заявило, що кожен випадок «рішучо обговорювали» з Росією. Водночас російські представники не відповіли на запит журналістів щодо цієї ситуації.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України розсекретило, кого держава-агресор набирає на війну в Україну. Росія вербує найманців у Сирії для участі у бойових діях проти України.

Як повідомлялося, для того, щоб не здійснювати внутрішню мобілізацію перед президентськими виборами 2024 року, Росія вербує іноземців на війну проти України.

До слова, Росія завербувала до своєї армії близько 15 тис. жителів Непалу, запропонувавши натомість їм за службу $2 тис.

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Теги: Індія війна росія окупанти російські агенти

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