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    Суспільство

    Призов українок на військову службу: РНБО спростовує фейки

    Призов українок на військову службу: РНБО спростовує фейки
    фото з відкритих джерел

    Взяття на облік жінок для служби та інші міфи щодо призову українок

    Центр протидії дезінформації розвінчав основні міфи щодо призову жінок до армії під час війни в Україні.

    У суспільстві шириться фейк, ніби жінок від 18 до 60 років забиратимуть в армію, а потім на війну.

    • Взяття на облік жінок має початися з 1 жовтня 2022 року. Це означає, що жінка стає військовозобов'язаною та перебуває у запасі Збройних сил, Національної гвардії чи інших військових формувань. Але це лише жінки тих професій, які визначені в наказі Міноборони України від 11.10.2021р. №313.

    Також існує інформація, що нібито жінок, в яких є діти, також заберуть в армію, а дітей віддадуть родичам.

    • Жінки з неповнолітніми дітьми до 18 років не підлягають призову на військову службу через мобілізацію.

    Крім того, у Центрі протидії дезінформації спростували слова українців, які говорять «Я сам бачив, що жінки служать! Що ви таке розказуєте?».

    • Взяття на облік – це не мобілізація. Всі жінки, які служать, роблять це добровільно та/або за контрактом. У воєнний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві лише за контрактом і в добровільному порядку.

    Крім того Міноборони дало відповідь, чи буде мобілізація жінок на війну.

    У червні РНБО спростувала популярні міфи про військові повістки, заявивши, що отримання повістки ще не означає, що людина обов’язково буде мобілізованою. Повістка – це лише виклик до регіонального військового комісаріату.

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    Теги: росія окупанти РНБО Міноборони війна військові мобілізація Україна жінка окупація #stoprussia
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    Призов українок на військову службу: РНБО спростовує фейки