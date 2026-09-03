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Угорщина запровадить податок на багатство: скільки він принесе бюджету

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Угорщина запровадить податок на багатство: скільки він принесе бюджету
Збір торкнеться доходів і активів, які перевищують поріг у 1 млрд форинтів
фото: Attila Kisbenedek

Міністр канцелярії: нормативна база вже готова

Уряд Угорщини планує запровадити податок на багатство для доходів та активів, вартість яких перевищує 1 млрд форинтів (близько $3,1 млн). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр раніше заявляв про намір запровадити податок на багатство. Міністр, який очолює канцелярію прем'єр-міністра Угорщини, Балінт Рафф повідомив, що нормативна база для нового збору вже готова.

Податок торкнеться доходів і активів, які перевищують поріг у 1 млрд форинтів (близько $3,1 млн / €2,73 млн). Уряд поки не розкриває ні ставку, ні остаточний перелік майна, яке підпадатиме під оподаткування. Запровадити збір планують з 2027 року.

Потреба в новому джерелі надходжень пов'язана з одним із найбільших бюджетних дефіцитів у Євросоюзі: за оновленим фінансовим планом, він оцінюється на рівні 7,5% ВВП Угорщини.

Водночас, за словами Мадяра, новий податок не має каральної мети – йдеться про розширення соціальної відповідальності найбагатших верств населення. Прем'єр-міністр також критикував чинну єдину ставку податку на доходи фізичних осіб, яка, на його думку, створює більше навантаження для малозабезпечених і є вигіднішою для заможних.

Скільки податок може принести бюджету

За оцінкою уряду, новий податок може приносити бюджету від 300 до 600 млрд форинтів щороку (близько €0,82–1,64 млрд). Ще у червні Мадяр заявляв, що новий механізм має збільшити доходи держави та посилити оподаткування найбагатших громадян країни.

Нагадаємо, партія «Тиса» здобула перемогу на парламентських виборах у квітні 2026 року, після чого Петер Мадяр склав присягу прем'єр-міністра – його партія отримала 141 мандат зі 199 у новому парламенті. До слова, новий уряд уже скоротив зарплати вищим посадовцям країни як частину курсу на економію бюджетних коштів.

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Теги: Петер Мадяр податки населення міністр Угорщина

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