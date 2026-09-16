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Податок на посилки. Рада підтримала законопроєкт

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Податок на посилки. Рада підтримала законопроєкт
«За» проголосували 273 народних депутатів
фото: Ярослав Железняк/Telegram

Наразі посилки з іноземних інтернет-магазинів вартістю до €150 не оподатковуються ПДВ

Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт про оподаткування міжнародних онлайн-покупок через іноземні маркетплейси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Верховну Раду.

«За» проголосували 273 народних депутатів.

«Документ вносить зміни до Податкового кодексу України та пропонує запровадити ПДВ (податок на додану вартість, – «Главком») на товари, придбані через іноземні маркетплейси, незалежно від їх вартості. Для онлайн-покупок вартістю до €150 ПДВ нараховуватиме та сплачуватиме електронна платформа. Некомерційні посилки вартістю до €45 пропонується залишити без ПДВ», – йдеться у повідомленні.

«Закон вступає в дію не раніше 1 липня 2027 року (але тільки після рішення уряду)», – наголосив нардеп Ярослав Железняк.

Нагадаємо, наразі товари з іноземних інтернет-магазинів вартістю до €150, які надходять в Україну міжнародними поштовими та експрес-відправленнями, не оподатковуються ПДВ. Запропоновані зміни передбачають скасування цієї пільги.

За словами нардепки Ніни Южаніної, під час обговорення реформи представники влади посилалися на міжнародні зобов'язання України. Водночас меморандум з ЄС передбачає необхідність ухвалення відповідного законодавства, але не встановлює конкретної дати, коли нові правила мають запрацювати. Окремо депутатка звернула увагу на технічну готовність держави. 

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Теги: Верховна Рада

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